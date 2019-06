Autore:

Dario Paolo Botta

JEEP IN SALSA DARK Jeep è pronta a lanciare la nuova serie speciale Night Eagle, un allestimento dal look sportivo disponibile su tre modelli della Casa nordamericana, Jeep Renegade, Compass e Cherokee. La versione speciale potrà essere apprezzata nei concessionari FCA a partire dal prossimo weekend, gli showroom rimarranno aperti anche nelle giornate dell’8/9 giugno e del 15/16 giugno 2019.

JEEP RENEGADE Jeep Renegade Night Eagle si distingue per alcuni cambiamenti a livello di design, che coinvolgono sia l’esterno che gli interni della vettura. Le finiture Gloss Black portano in dote cerchi da 18”, vetri oscurati e nuove modanature per il frontale. L’abitacolo viene arricchito da rivestimenti in tessuto premium e da tanta tecnologia pensata per sottolineare il comfort di guida. Il nuovo pacchetto Night Eagle comprende di serie il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di sicurezza Low Speed Collision Mitigation e Uconnect 7 di ultima generazione, che permette una perfetta integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Due le motorizzazioni disponibili per la Renegade Night Eagle; si parte dal turbodiesel Multijet da 1,6 litri 120 CV in abbinamento al cambio manuale sei rapporti o all’automatico DDCT doppia frizione, per arrivare al turbobenzina 1,0 litri tre cilindri da 120 CV e 190 Nm di coppia. La nuova Jeep Renegade Night Eagle è disponibile a partire da 25.200 euro.

JEEP COMPASS Jeep Compass Night Eagle si fa ancora più dark, con accorgimenti estetici che puntano a rafforzare l’aspetto aggressivo della vettura. La carrozzeria si contraddistingue per le finiture nere Gloss Black della griglia anteriore, delle cornici dei fendinebbia e dei fari alogeni. Anche sulla Compass Night Eagle sono presenti i cerchi da 18” diamantati in tinta con il tema oscurato dei badge “Jeep” e “4x4”. Completa la dotazione degli interni, con rivestimenti in tessuto tecno-pelle che sottolineano l’anima premium della vettura. Il display touchscreen da 8,4” comprende la telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica, di serie il sistema infotainment Uconnect 7. Jeep Compass parte da 30.250 euro, tre le motorizzazioni disponibili, un benzina e due turbodiesel. Si parte dal nuovo MultiAir2 Turbo da 1,4 litri da 140 CV e 230 Nm di coppia, per arrivare ai due turbodiesel, un MultiJet II 1,6 litri da 120 CV e un 2,0 litri da 140 CV. Il cambio automatico DDCT è presente, a pagamento, solo sulla versione turbodiesel da 140 CV.

JEEP CHEROKEE Anche Jeep Cherokee riprende il tema oscuro già descritto sui modelli precedenti. La serie speciale Night Eagle introduce sul Medium SUV Jeep, cerchi in lega bruniti da 18” e badge appositamente pensati per sottolineare l’esclusività del nuovo pacchetto, con nuove modanature per il frontale e l’iconica griglia a 7 fenditure. La dotazione tecnologica è ai vertici della categoria grazie al sistema infotelematico Uconnect 7 integrato nel display touchscreen da 8,4”, alla presa USB e al vivavoce Bluetooth con comandi vocali. La Cherokee Night Eagle offre inoltre di serie specchietto retrovisore elettrico multifunzione, sedili anteriori regolabili elettricamente, tergicristalli con sensore di pioggia, portellone automatico "hands free" e sistema audio Alpine da 506 W con nove altoparlanti e subwoofer. Di listino la Cherokee Night Eagle parte da 48.000 ed è equipaggiata con un propulsore turbodiesel MultiJet da 2,2, litri da 195 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione DDCT e alla trazione integrale Jeep Active Drive.