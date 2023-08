Nuova Shelby Cobra Diamond, magra e famelica

La carrozzeria in fibra di carbonio pesa meno di 40 kg. E col V8 Ford, il restomod per celebrare i 60 anni Cobra spicca il volo

Di edizioni, dagli anni Sessanta in poi, se ne sono susseguite una dozzina, tuttavia era un pezzo che di nuove Shelby Cobra non ne usciva dalla tana manco l'ombra. La reincarnazione di AC Cobra (primavera scorsa) in una veste classico-moderna da mozzare il fiato ha dato spunto a Shelby American, e alla sua divisione Classic Recreations, per forgiare una variante super limitata che alla Monterey Car Week, teatro della cerimonia del reveal, non passerà di certo inosservata. Signori, ecco Diamond Edition Carbon Fiber Shelby Cobra Race Car. Un nome che è tutto un programma.

Shelby Cobra Diamond Edition: omaggio ai 60 anni di una rockstar

DIETA DA ATLETA La Cobra special edition che sfila a Pebble Beach è un restomod del modello del 1965 progettato per celebrare il 60° anniversario di quel mito che è AC/Shelby Cobra. Il suo body in fibra di carbonio pesa meno di 40 kg (39,9 kg per la precisione), mentre l'intera vettura dovrebbe fermare l'ago della bilancia a meno di 1.043 kg (o 2.300 libbre, per usare l'unità di misura a lei più cara).

Carrozzeria interamente in fibra di carbonio

IL MOTORE La leggerezza è solo una delle armi segrete che fanno di Cobra Diamond Edition una roadster al fulmicotone. Sotto il cofano pulsa un motore V8 Coyote Aluminator Gen 3 da 5,0 litri di origine Ford Performance, dotato di compressore Magnuson e di sistema di gestione del motore MoTeC: potenza stimata di 1.014 cv (sì, hai letto bene), coppia massima di 1.016 Nm.

Cobra Diamond, fascino allo stato puro

FLASH DIAMOND Il V8 Ford è abbinato a un cambio manuale a sei marce Tremec e, secondo quanto riferito, consente a Cobra Diamond di accelerare da 0-60 mph (equivalenti allo 0-96 km/h) in circa 3,9 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di circa 306 km/h. Indipendentemente dai numeri, l'auto si avvale di sospensioni a sbalzo ispirate alle corse con componenti ricavati dal pieno e viaggia su ruote forgiate supportate da un sistema frenante Shelby 6PF 4PR di BAER.

Cobra Diamond, le ruote forgiate

STREET ILLEGAL La produzione è limitata a dieci unità e ciascuna costa qualcosa come 1,2 milioni di dollari. Al momento di scrivere, sono stati assegnati i primi due esemplari. Foste interessati a uno degli altri otto, sappiate che la Shelby Diamond Edition è omologata esclusivamente per uso su pista, niente uso stradale.

Cobra Diamond costa come una cascata di diamanti

CODICE SHELBY ''Abbiamo sviluppato la Diamond Edition Cobra partendo dalla domanda: quale macchina costruirebbe Carroll con la tecnologia odierna?'', spiega Jeff Stone, CEO di Classic Recreations. La risposta di Stone e del suo team è un'auto che è ''un pezzo di storia del motorsport completamente riprogettato''. E del quale, puoi scommetterci, Carroll Shelby andrebbe orgoglioso.

Shelby Cobra Diamond Edition Race Car: solo 10 unità, solo pista

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/08/2023