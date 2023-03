Nuova AC Cobra GT Roadster, la reincarnazione. Prime foto

Non è la classica kit car, non è una replica. È un modello nuovo, che semmai si ispira alla vettura originale, vera e propria icona anni Sessanta. World premiere di nuova AC Cobra GT Roadster in programma ad aprile: nel frattempo, i primi render. Molto realistici. Ah, pure le ordinazioni sono ufficialmente aperte. Il prezzo? In Gran Bretagna ammonta a 285.000 sterline, equivalenti a 322.000 euro circa. Eh beh...

DNA MESSAGGERO Le tradizionali proporzioni Cobra con cofano lungo restano immutate, tuttavia rispetto all'antenata la carrozzeria è più ''gonfia'': si allargano le carreggiate, si allunga di 110 mm la distanza tra un paraurti e l'altro. Nuova GT Roadster viaggia su ruote da 21 pollici con bloccaggio centrale e ''vede'' attraverso luci a LED in stile retrò. A distinguere l'edizione 2023 dalla sua musa ispiratrice, anche una cornice del parabrezza più spessa, specchietti retrovisori convenzionali, infine l'assenza di finiture cromate. La carrozzeria è composta da pannelli compositi in carbonio e avvolge un telaio in alluminio estruso.

IL MORSO DEL COBRA Sotto il cofano, Il V8 Ford da 5,0 litri dovrebbe essere disponibile in varie configurazioni: quella più estrema fermerà gli strumenti a quota 654 CV e spedirà coppia alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce o un automatico a 10 rapporti. Con un peso inferiore a 1.500 kg, nuova Cobra GT Roadster si dice raggiunga i 100 km/h in 3,4 secondi, migliorando perciò di quasi un secondo il ''personal best'' della GT Roadster ''classic''.

ANALOGICODIGITALE All'interno, materiali rifiniti a mano e un cruscotto verniciato di forma ovale, un volante moderno, infine quelli che sembrano sedili avvolgenti con schienale in carbonio. Completano il restyling in chiave contemporanea una suite completa di accessori comfort, tra cui un display conducente totalmente digitale, alzacristalli elettrici, climatizzatore e navigatore satellitare. Pure voi ansiosi di vederla camminare e...chiacchierare?