Autore:

Andrea Brambilla

TRASFORMATO Il Land Rover Defender è considerato il fuoristrada per antonomasia sia per robustezza sia per le sue capacità in offroad. CamperHus ha deciso però di trasformare questo mostro sacro, in un camper senza averne penalizzato le sue inarrivabili doti dinamiche.

IL SEGRETO Una soluzione semplice quanto ingegnosa è stata quella di utilizzare un tetto a scomparsa, come si vede nelle conversioni di Volkswagen Westfalia. Grazie a questa scelta il centro di gravità non cambia mentre gli ingombri sono decisamente minori. La guida non viene compromessa dunque, così come le capacità in fuoristrada che, parlando di Defender, non possono essere messe in secondo piano.

PRONTO A TUTTO La trasformazione operata da CamperHus comprende un angolo cottura con lavello, dotato di una propria pompa dell'acqua, e forno a microonde. C'è anche una batteria separata e tante prese elettriche per collegare qualsiasi cosa si possa aver bisogno quando si vive on the road. Un sistema di riscaldamento diesel, con un rilevatore di monossido di carbonio incluso, è l’optional ideale per chi si vuole avventurare in climi freddi; tra gli accessori anche pannelli solari e servizi igienici portatili.

SPAZIO PER TUTTI La seduta posteriore piegandosi in giù, diventa un letto che può ospitare due adulti. Gli interni sono stati studiati in maniera molto intelligente: sfruttano al meglio ogni singolo centimetro messo a disposizione dalla Defender. In questo modo la capacità di carico non è stata penalizzata dall’allestimento interno permettendo ai futuri camperisti di avere sufficiente spazio per tutto ciò che vogliono portarsi in vacanza.

PERSONALIZZABILE I clienti CamperHus potranno personalizzare la Land Rover Defender con diverse opzioni di materiali e tipologie di allestimenti un po’come accade nella nautica. Noi ci sentiamo un po’ a disagio a chiamarlo semplicemente camper: questo rimane un vero Defender che all’occorrenza si trasforma anche in una casa.