PICCOLA E CARINA La piccola elettrica di Honda ci è piaciuta moltissimo: la sua linea semplice ma moderna e sbarazzina è di quelle che rimangono impresse. Della medesima opinione dev’essere stata anche la giuria dei Red Dot Awards, che ha premiato la piccola elettrica giapponese con ben due riconoscimenti.

DUE PREMI Il primo premio è il “Best of the Best 2020”, assegnato per l'innovativo design di prodotto. Un riconoscimento riservato solo al miglior prodotto all’interno di ciascuna categoria in gara, e che va “alla migliore qualità possibile in termini di design e di creatività”. Il secondo riconoscimento è per quello di Prodotto Smart del 2020, insieme alla sportivissima Honda CBR1000RR-R Fireblade SP.

NON È LA PRIMA VOLTA Non è la prima volta che Honda si porta a casa qualche riconoscimento dei Red Dot Awards: solo di recente, hanno vinto nella medesima categoria Best of the Best anche la S2000 nel 2001 e la Civic nel 2006; è stato assegnato anche il premio Red Dot alle versioni europee di Accord Tourer nel 2008 e di Insight nel 2009.

