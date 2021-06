TERZETTO DI LUSSO Quando si pensa ai maxi-SUV americani la mente corre subito a giganti come Cadillac Escalade o il più sobrio (si fa per dire) Chevrolet Tahoe. Sulla stessa base è realizzato anche il GMC Yukon Denali, da oggi disponibile come vettura di importazione parallela presso Fioravanti Motors, che da quasi quarant’anni porta in Italia Chrysler, Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Toyota, Shelby e Lincoln.

COM’È FATTO, QUANTO È GRANDE GMC YUKON DENALI

Lo Yukon Denali utilizza come base di partenza il Tahoe MY2021. Le modifiche si concentrano principalmente nel frontale, dove spiccano i fari a LED a forma di “C” e la mastodontica griglia cromata con il logo GMC al centro. Di diverso disegno anche i gruppi ottici posteriori, con un baffo luminoso che si estende nel portellone. Tante le cromature dell’auto, in particolare sotto le portiere e attorno ai finestrini, fino al terzo montante.

DIMENSIONI GMC Yukon Denali è disponibile in due taglie: la versione XL, quella che vedete in foto, è lunga 5.720 mm, 13 cm più del modello precedente, larga 2.057 mm (senza specchietti) e alta 1.943 mm. Il passo è di 3.406 mm. Per avere un’idea degli spazi, la capacità di carico minima dietro la terza fila di sedili è di 1.175 litri, più o meno quella di una berlina media con il divano reclinato. Il modello più piccolo misura “solo” 5.334 mm da un paraurti all’altro, con un passo di 3.071 mm.

ABITACOLO DI LUSSO

Non aspettatevi look minimalisti o scelte di design improntate alla sobrietà: lo Yukon Denali è un SUV di lusso, e lo rinfaccia in ogni modo possibile, a cominciare dall’uso di pellami, legno e alluminio spazzolato per i rivestimenti dell’abitacolo. Ridisegnata la plancia per poter ospitare il nuovo infotainment con schermo touch da 10” con navigatore, radio DAB e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Come tradizione per i SUV made in USA, anche lo Yukon possiede portaoggetti e vani in quantità: per riporre le tazzone di caffè americano, ovviamente, ma non solo. Il mobiletto centrale scorre elettricamente e nasconde uno spazio per gli oggetti più preziosi. Fondamentali, viste le dimensioni dell’auto, le telecamere a 360° ad alta definizione con nove diverse visuali. Il portellone è elettrico e gli schienali ripiegabili dal posto di guida.

ADAS Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, che prevedono la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, il sistema per il mantenimento di corsia e rilevamento dell’angolo cieco, nonché il cruise control adattativo. Di serie l’head-up display da 15” che proietta sul parabrezza le principali informazioni sulla guida.

MOTORIZZAZIONI DI GMC YUKON DENALI XL

Grande passista, il GMC Yukon Denali monta un enorme V8 benzina da 6,2 litri, capace di erogare 420 CV e 624 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a 10 rapporti, pensato proprio per cercare di contenere la sete del motore: a 90 km/h l’auto procede in decima marcia a 1.200 giri al minuto. Volendo, sul benzina è possibile montare l’impianto GPL, oppure scegliere il 3.0 Duramax diesel da 277 CV.

ANCHE OFF-ROAD Diversamente dai SUV europei, che hanno perlopiù una vocazione cittadina, e sicuramente non nascono come mezzi per il fuoristrada, lo Yukon Denali non teme percorsi lontani dall’asfalto. Di serie monta le sospensioni adattive Air Ride che alzano la vettura di ben 10 cm; a questo si abbina la trazione integrale con Active Response 4WD con differenziale posteriore a slittamento limitato.

QUANTO COSTA GMC YUKON DENALI?

Trattandosi di veicoli di importazione parallela, non esiste un listino prezzi ufficiale a cui attingere. Il prezzo di acquisto è influenzato da diversi fattori, non ultimo il costo oltreoceano del modello scelto, i relativi optional, più le varie pratiche di importazione e omologazione per Italia. Giusto per avere un’idea di massima, stiamo parlando di vetture con prezzi che partono da circa 120mila euro.