ALL’INIZIO FU IL VIDEOGAME La nuova supercar inglese ha cominciato a prendere forma virtualmente, prima nei bozzetti e poi nei modelli treddì utilizzati per la McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, progettata dal team britannico con la collaborazione di Kazunori Yamauchi, il producer del videogame di corse più amato dai possessori di PlayStation (il settimo capitolo arriverà il prossimo anno su PS5).

PRIME IMMAGINI Da lì in poi, il progetto è lentamente andato avanti e ha cominciato a concretizzarsi in qualcosa di più tangibile, che abbiamo visto qualche giorno fa nei bozzetti consegnati all’ufficio brevetti giapponese. E finalmente, dopo tanti disegni, è stato finalmente pizzicato sulle strade del Regno Unito quello che pare proprio il primissimo prototipo della McLaren Sabre, nome in codice BC-03, che conferma lo stile super aggressivo della nuova hypercar inglese.

SGUARDO “CATTIVO” Ispirato al prototipo utilizzato nel videogame Gran Turismo, la McLaren Sabre mostra un frontale affusolato, gruppi ottici sottilissimi e numerosi appendici aerodinamiche, alcune delle quali di fronte alle enormi prese d’aria che raffreddano i freni anteriori. Di lato si vedono le enormi prese d’aria per il motore posteriore, e i finestrini tagliati a metà già utilizzati per la Senna in versione da pista. Particolare e davvero unico il cofano motore posteriore, con gli sfoghi per l’aria e l’enorme spoiler posteriore su cui termina la pinna centrale, e collocato su un diffusore monstre. Al centro, sotto la targa (palesemente provvisoria) si trovano anche due scarichi, ai cui lati parte la sottile striscia a LED delle luci posteriori.

PIÙ DI MILLE CV Rimane ancora assoluto il riserbo sulla potenza, ma se prendiamo a riferimento l’auto virtuale di Gran Turismo, i valori sono impressionanti: 1.134 CV e 1.275 Nm di coppia mossi da un V8 posteriore da quattro litri, abbinato a due motori elettrici montati sulle ruote anteriori. Trazione integrale, manco a dirlo.

QUANTE? QUANTO? Anche qui, bocche cucite. Le indiscrezioni che circolano da diverso tempo parlano di una tiratura limitatissima a 15 esemplari, venduti al prezzo stratosferico - come qualunque altro elemento dell’auto - di 2,7 milioni di euro.