LA SUPER MCLAREN STA PER ARRIVARE Ed eccole qui le prove che l’hypercar McLaren, conosciuta per adesso con il nome di Sabre, potrebbe vedere la luce tra poco. Era stata pizzicata sotto forma di prototipo circa un anno fa dai colleghi della stampa inglese, ma adesso un membro della community TycanEVForum ha scovato i disegni consegnati da McLaren all’ufficio giapponese per la proprietà intellettuale. La McLaren Sabre, alias BC-03, è stata completamente rivelata dalle immagini dei brevetti. I disegni ci mostrano una hypercar dallo stile super aggressivo, con sottili fari, quasi delle lame di luce e un cofano con ampie prese d’aria. Più in dettaglio, possiamo vedere anche uno splitter anteriore molto pronunciato e sezioni della carrozzeria particolarmente incurvate, che sporgono oltre il paraurti. Lo stile sportivo trova seguito proseguendo verso la zona posteriore dove compaiono ampie minigonne e quelle che sembrano portiere ad ali di gabbiano. Il modello ha anche dei deviatori di flusso molto estesi e una pinna centrale che si collega a un grande alettone posteriore. Altri punti di grande interesse derivano dal cofano posteriore e da uno scarico montato in alto al centro. Infine, le immagini mostrano anche l’enorme diffusore e le prese d'aria posteriori.

PER ADESSO POCHE NOTIZIE A questo punto si sa poco altro del modello, ma la McLaren ne ha già confermato la sua esistenza circa due anni fa, quando è comparsa una dichiarazione che ''… un esemplare con nome in codice BC-03 era in fase di sviluppo, creato dal reparto McLaren Special Operations, su commissione di un cliente''. All'epoca, si vociferava che l'auto sarebbe stata ispirata dalla Ultimate Vision Gran Turismo introdotta nel 2017. Ma, mentre la Casa inglese ha dichiarato che il modello era stato commissionato in unico esemplare, i rumors suggeriscono che potrebbe trattarsi di un'hypercar in edizione limitata, costruita in pochissimi pezzi, compresi tra 5 e 15 unità. Per ora, da McLaren solo bocche cucite, anche davanti all’evidenza dei disegni rilasciati all’ufficio brevetti.

1.000 CV E TRAZIONE INTEGRALE Anche il motore dell'auto rimane per adesso un punto interrogativo, ma secondo quanto riferito utilizzerà la stessa configurazione prevista per l'Ultimate Vision Gran Turismo. Se è così, possiamo aspettarci un V8 biturbo da 4,0 litri a dare motricità alle ruote posteriori, ma ci sarebbero anche due motori elettrici, uno per ogni ruota anteriore, per dare credito all’ipotesi di un modello a trazione integrale.

Potenza combinata? Si parla della iperbolica cifra di 1.134 CV e 1.275 Nm di coppia, ma ovviamente non lo sapremo con certezza fino a quando la McLaren non presenterà ufficialmente la macchina. Nessuna conferma, ovviamente, anche sul prezzo della Sabre, ma voci in incognita vicino al management inglese rilanciano con una cifra intorno ai 3,3 milioni di dollari, che al cambio attuale fanno più o meno 2,7 milioni di euro.