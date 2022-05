Ferrari 812 GTS by Carlex Design: la supercar di Maranello strizza l'occhio al vintage

LA SPECIAL DEL CAVALLINO Ferrari è un nome che fa battere il cuore ad appassionati e non. Alzi la mano chi non conosce il Cavallino Rampante e le sue iconiche supercar e per molti di noi, l'idea stessa di sedersi a bordo di una Ferrari sarebbe un sogno, come minimo eccitante. Poi, ci sono quelli che una (o più di una) Ferrari ce l’hanno e quelli che possono permettersi di avere una Ferrari speciale. Al di là del programma Tailor Made del costruttore stesso, ci sono tanti bravi specialisti che riescono a ricavare un oggetto unico da un’automobile iconica. Per esempio, i ragazzi di Carlex Design, factory polacca specializzata nella preparazione di supercar. Le modifiche della Ferrari 812 GTS di Carlex trasformano un veicolo già particolarmente lussuoso in qualcosa di unico lavorando su quasi ogni elemento dell’abitacolo. Per Carlex Design, “le linee guida erano chiarissime: i nuovi interni dovevano riflettere il classico stile di ispirazione vintage e il carattere sportivo di questa vettura unica”.

Ferrari 812 GTS by Carlex Design: l'abitacolo è un tripudio di pelle naturale COME CAMBIA LA GT ITALIANA L’auto aveva solo bisogno di aggiungere dettagli molto speciali per garantire che nessun’altro avesse la possibilità di guidare un modello lontanamente simile a questo. Per raggiungere tale obiettivo, i preparatori hanno scelto una selezione di materiali esotici. I sedili, i pannelli delle portiere e altre parti dell'auto sono rifiniti in pelle Kudu. Il materiale proviene dal Kudu, una specie di antilope che si trova nell'Africa orientale e meridionale. Carlex afferma che il pellame è considerato sostenibile perché il Sud Africa ha imposto un abbattimento controllato per ridurre la popolazione dell'animale e le pelli sarebbero andate sprecate. Inoltre, l'animale vive allo stato brado e la sua pelle si rovina in maniera unica – una specie di concia naturale – quando viene a contatto con rami o rocce e ogni pezzo diventa unico e con un aspetto vintage. Per l'utilizzo in questa Ferrari, la pelle ha una calda tonalità color caramello, che si adatta molto bene alla verniciatura esterna grigia. Per altre zone dell’abitacolo, gli artigiani di Carlex hanno scelto dettagli in pelle nera per distinguerli dalla sfumatura principale, che proviene dai bufali, invece che dalle mucche o dai Kudu. Per completare l’opera, gli interni hanno anche cuciture su misura, motivi incisi al laser e badge in ​​metallo. Tutte le parti in plastica, nel frattempo, sono state verniciate in nero lucido e la carrozzeria è stata decorata con adesivi progettati per sottolineare il carattere dinamico dell'auto.

Ferrari 812 GTS by Carlex Design: dettagli vintage per uno stile unicoIL MOTORE VA BENE COSÌ E la 812 GTS non fa nulla per nascondere la sua anima sportiva, anzi. Ragionevolmente, i tecnici di Carlex hanno deciso che gli ingegneri della Ferrari avevano portato a termine un ottimo lavoro sulla meccanica e hanno preferito non intervenire su motore V12 da 6,5 ​​litri. Ciò significa che eroga ancora 800, esplosivi, cavalli a 8.500 giri/min e 718 Nm di coppia a 7.000 giri/min, che dovrebbero essere più che sufficienti per distogliere l’attenzione, ma solo per un attimo, dalla pelle dei pregiati rivestimenti, non importa quanto morbida e unica essa sia. Prezzo di questa Ferrari Limited Edition? Bocche cucite, ma se ne avete una in garage il suggerimento è di andare a visitare il sito web.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2022