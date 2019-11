MUSTANG LIVE Una distrazione e pa-ta-trac, sorpresa rovinata. La world premiere di Ford Mustang Mach-E, il Suv elettrico con cui dal 2020 l'Ovale sfida Tesla Model X, Audi e-tron, Mercedes EQC e compagnia bella, è a calendario per lunedì 18 novembre, primo giorno di apertura del Salone di Los Angeles 2019. Nel riquadro sotto, la diretta streaming del reveal nella Città degli Angeli.

LEAKED! L'anteprima ufficiale è tutta un'altra cosa, d'accordo, ma i web-nauti non perdonano, e a causa di una falla nel sistema, alcune immagini sono finite online sul sito commerciale Ford con largo anticipo, salvo poi essere rimosse con solerzia. Comunque, ormai in ritardo... Qui sotto, ecco l'aspetto del Suv Mustang con le batterie a ioni di litio al posto del V8.

ESTERNI Sul piano stilistico generale, la parentela di Ford Mustang Mach-E con la "muscle" della quale prende in leasing anche il nome è in effetti molto evidente. La stessa calandra esagonale (qui completamente chiusa, non c'è più un motore termico che deve prendere un po' d'aria), la stessa espressione virile, la stessa curva del tettuccio discendente verso il posteriore. Unica differenza, Mach-E poggia sui trampoli: è un Suv coupé.

ABITACOLO Anche una foto degli interni è apparsa sul portale Ford America, ed è da quella immagine che apprendi come sul cruscotto è appeso un maxi tablet verticale molto simile al device dell'equipaggiamento Tesla Model S. Di un display a sbalzo consiste anche il quadro strumenti frontale, altri contenuti (almeno quelli) sono ancora top secret.

ELETTRO-SUV Sempre dalle foto leaked sappiamo che Ford Mustang Mach-E è accreditata di un'autonomia a zero emissioni di 300 miglia, ovvero circa 480 km. Oltre allo schema a trazione posteriore (RWD), in programma anche l'alternativa a trazione integrale AWD. Per tutte le specifiche, non resta ora che attendere il 18 novembre. E sintonizzarsi con la California.