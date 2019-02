Autore:

Luca Cereda

SEMPRE PIU' POTENTE Aspettando la nuova RS, buone nuove per chi vorrebbe una Focus più sportiva. Ford ha diffuso le prime immagini e informazioni sulla Focus ST 2019, che uscirà con un motore più grande e più cavalli da spremere (280). Ma anche equipaggiata di una versione a gasolio che mette d'accordo chi cerca prestazioni a costi di esercizio sostenibili.

UPSIZING Abbandonato il 2.0 turbo benzina, sotto il cofano c'è il 2.3 litri Ecoboost (lo stesso della Mustang, per intenderci) con un tuning da 280 cv e 420 Nm di coppia. Per un incremento di prestazioni del 17% rispetto al modello precedente, con lo 0-100 che si chiude in soli 6 secondi. Troviamo anche anche un inedito differenziale autobloccante a controllo elettronico, oltre che specifiche driving modes. La nuova Focus ST, poi, beneficia di trattamenti ad hoc per impianto frenante (con dischi più larghi pinze a doppio pistoncino), servosterzo (più rapido) e sospensioni (irrigidite). L'assetto è ribassato di 10 mm rispetto a una Focus standard.

ANCHE AUTOMATICA A fianco del 2.3 Eoboost c'è un diesel 2.0 EcoBlue da 190 cv e 400 Nm di coppia: un record per la Ford Focus diesel. Entrambe le unità si abbinano a un cambio manuale a 6 marce, in alternativa si può optare per l'automatico a 7 rapporti, che ha le palette al volante di serie. Le Focus ST Ecoboost hanno di serie il controllo elettronico dello smorzamento.

POLTRONA RACING Ford ha diffuso anche qualche immagine degli interni che sfoggiano un abitacolo a tinte scure, caratterizzato da dettagli sportivi negli allestimenti e da sedili griffati Recaro. Il prezzo della nuova Focus ST non è ancora stato comunicato, ma presumibilmente graviterà intorno ai 40.000 euro.