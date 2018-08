Autore:

Matteo Gallucci

FOCUSMANIA Nemmeno a Ferragosto, l’Ovale Blu si concede qualche giorno di vacanza. Dopo la doppia presentazione, la scorsa primavera, della quarta generazione di Ford Focus, in versione hatchback e station wagon, si avvicina l’ora anche della variante high performance Focus ST.

SPY AL RING Ancora nessuna voce ufficiale da Ford ma un interessante, quanto indiscreto, book fotografico proveniente dal Nürburgring. Quale palcoscenico migliore per sviluppare la versione sportiva della nuova Focus? E così, a qualche mese di distanza dai primi test, ecco un altro muletto macinare chilometri tra le curve dell'Inferno Verde, stavolta privo o quasi di cammuffature. Sfoglia la gallery e acquista confidenza con questa berlina tutta grinta e muscoletti da atleta.

NUOVO MOTORE Quello che si aspettano tutti gli appassionati della Focus ST è un significativo aumento di potenza. Detto fatto. La nuova famiglia di motori 4 cilindri turbo da 1.5 litri ha una cubatura inferiore rispetto ai 2.0 litri delle Focus attualmente a listino ma, nonostante il downsizing, la cavalleria salirà da 252 a circa 260 cavalli. Probabilmente, per gestire la nuova potenza, oltre al classico cambio manuale a 6 marce, ci sarà anche l’automatico a 8 rapporti.

USCITA E PREZZO A differenza della versione "base" di nuova Focus, con commercializzazione prevista per metà 2018, la sua variante sportiva griffata ST arriverà solo successivamente nel corso del 2019. La Casa americana ci ha abituato nel tempo a non praticare grandi cambiamenti di prezzo con l'introduzione di "model year" tecnologicamente più evoluti. Ci aspettiamo questo trend anche da nuova Focus ST, compatta al pepe nero che non dovrebbe allontanarsi troppo dal prezzo attuale di 35.350 euro per la versione hatchback (1000 euro in più per la carrozzeria station wagon).