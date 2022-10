Fiat Barchetta Legal: come ti resuscito la spider del Lingotto (elettrica)

Fiat Barchetta, un modello discusso e chiacchierato che occupa ancora un posto particolare nel cuore degli appassionati. Uscita di scena nel 2005, la spider torinese è stata rimpiazzata dalla 124 Spider (qui la nostra prova su strada), un modello che però non è riuscito a eguagliare il successo colto dalla mitica Barchetta. Ecco dunque che per stuzzicare la fantasia dei nostalgici, il designer Marco Maltese ha sviluppato un’elegante versione elettrificata della sportiva del Lingotto. Fiat Barchetta è stata lanciata nel 1995, come risposta a Mazda MX-5. Non volendo alterare lo stile della due posti Fiat, Maltese ha modernizzato giusto le linee dell’auto, regalandole forme più sexy e arrotondate.

Fiat Barchetta Legal by Marco Maltese

LOOK AMMALIANTE Le modifiche più importanti si concentrano nella zona del paraurti, che ha ora un aspetto più pulito e si accompagna ad appendici aerodinamiche nella parte più bassa. Nuovi anche i fari LED con inserti in tinta con la carrozzeria, con il posteriore che si fa ancor più elegante con le due ''gobbe'' dietro i sedili ispirate alle roadster degli anni '60. Tocco di classe per quanto riguarda invece i cerchi in lega dal diametro generoso con pinze freno verniciate di giallo. All'interno troviamo nuovi sedili, rivestimenti in pelle pregiata, bocchette dell’aria eleganti rifinite in acciaio spazzolato e una console centrale in fibra di carbonio. C’è spazio anche per un piccolo touchscreen integrato coi comandi del clima dall'aspetto più moderno. Inoltre, il quadro strumenti dispone di un quadrante digitale composto da tre indicatori a ''cannocchiale''.

Fiat Barchetta Legal: gli interni

ELETTRICA TRAZIONE POSTERIORE La concept è pensata per ospitare un motore elettrico posteriore da 241 CV di potenza. Un bel salto di qualità se si considera che la Barchetta originale (trazione anteriore) montava un propulsore aspirato da 1,8 litri da 131 CV. Maltese ha ribattezzato la sua personalissima Fiat Barchetta electromod ''Legal'', in quanto il suo powertrain a zero emissioni le consentirebbe di circolare anche nelle zone cittadine con i vincoli più severi per gli inquinanti. Curiosamente, lo stesso Maltese ha notato che della 56.000 unità di Barchetta prodotte tra il 1998 e il 2005 (qui la nostra anteprima del 2003), molte sono ancora oggi funzionanti e utilizzate quotidianamente dai loro proprietari. Ciò lascerebbe un discreto margine per un progetto di conversione elettrica, patrocinato magari dalla stessa Fiat?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/10/2022