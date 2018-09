Autore:

Lorenzo Centenari

SENSUAL MPV Si può essere cool anche alla guida di un monovolume. Perché sebbene ora Fiat chiami crossover anche 500L, è pur sempre di monovolume che parliamo. E mica c'è da vergognarsi, anzi. Sul solco di 500X, Tipo 5 porte e 124 Spider, ecco anche 500L S-Design, serie speciale che strizza l'occhio ai metrosexual. Prezzi a partire da 20.550 euro (1.4 95 cv), cioè a partire dalla stessa soglia di 500L Lounge. Fino alla fine di settembre, le motorizzazioni diesel 1.3 Multijet e 1.6 Multijet vengono offerte allo stesso prezzo del benzina.

IN ABITO DA SERA 500L S-Design prende le mosse dall'allestimento Cross: assetto leggermente rialzato, dunque, più l'esclusivo abbinamento bronzo opaco e tetto nero lucido, oltre a dettagli con finitura Myron (modanature, maniglie e calotte specchi retrovisori, cornice dei fari posteriori, skid plate e griglia frontale) e ai cerchi in lega da 17 pollici in nero lucido e Myron. A completare gli esterni di 500L S-Design, fendinebbia e vetri posteriori privacy.

SMARTPHONE FRIENDLY Stessa impronta sportiva all'interno: fascia plancia texturizzata in nero opaco con logo "500" color rame, selleria specifica S-Design con tessuto in Scuba nera e doppie cuciture. Sale a bordo il sistema multimediale Uconnect HD Live con display touch da 7 pollici: interfaccia Bluetooth con vivavoce, streaming audio, lettore SMS, riconoscimento vocale, porte Aux e USB con integrazione per iPod, comandi al volante, eccetera eccetera. E grazie alla predisposizione Apple CarPlay e Android Auto, tra 500L e il proprio smartphone sarà amore a prima vista.