Autore:

Giulia Fermani

UNA CINQUECENTO IN MOSTRA A NY Le icone di stile sfilano in passerella, compaiono sui magazine di moda e...circolano su strada. Come la Fiat 500 serie F che, più che una semplice auto, è una vera e propria opera d'arte. A decretarlo è stato niente meno che il ​MoMa di New York, che ha scelto proprio il mitico cinquino per affiancare, a partire dal 10 febbraio 2019, l'esposizione "The Value of Good Design". Il modello in mostra al MoMA è la 500 serie F, prodotta tra il 1965 e il 1972.