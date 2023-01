La Roma one-off celebra trenta anni del Cavallino Rampante in Cina

OCCASIONE DA CELEBRARE IN GRANDE STILE Trent’anni sono un bel traguardo per festeggiare una ricorrenza e Ferrari celebra questa occasione per i suoi tre decenni sul mercato cinese con una nuova vettura in edizione unica. Si tratta di una Roma one-off, che è stata realizzata attraverso il programma Tailor Made di Maranello in collaborazione con il designer cinese Jiang Qiong'er. La granturismo è rifinita in una esclusiva colorazione grigia/rossa chiamata Sanusilver Matte con dettagli in Magma Glossy per la fascia centrale sulla carrozzeria e il profilo lungo le minigonne laterali in fibra di carbonio. Il rosso è stato scelto come omaggio al tradizionale rosso carminio cinese e il gessato è ispirato ai mobili classici della dinastia Ming.

Ferrari Roma Limited Edition: la sportiva di Maranello per i 30 anni del costruttore in CinaINTERNI PER VERI (E RICCHI) INTENDITORI Anche l’abitacolo è rifinito in rosso con strisce argento, a contrasto con la sfumatura esterna e presenta una placca d'oro con il simbolo cinese a omaggiare i trenta anni di presenza. Quella targa è replicata in oro e giada su un portachiavi che viene fornito con l’automobile. L’involucro è dipinto con una lacca rossa e dorata, una tecnica tradizionale nota per la sua finitura ruvida. La targa della dedica gioca con la giada e l’oro, perché entrambi i materiali sono associati a auguri e riverenza.

Ferrari Roma Limited Edition: l'abitacolo super esclusivo della one-off di MaranelloUN SET DI ACCESSORI UNICO AL MONDO Inoltre, Jiang Qiong'er ha progettato una collezione esclusiva di prodotti da abbinare all'auto che si ispira ai piccoli piaceri quotidiani e comprende un diffusore di aromi Roma realizzato in ebano e cristallo, con fragranze per ogni stagione. Quel diffusore di profumo può tornare utile se decidete di utilizzare l'elemento successivo nel set, una scatola di sigari in ebano con un posacenere per sigari in pietra lavorata. La collezione comprende anche un servizio da tè dipinto in lacca rosso e oro, un servizio da tè realizzato con l'intreccio di bambù, un aquilone di carta Xuan, coperte di cashmere e un set di dama cinese in agata e pelle. Sebbene si tratti di una collezione piuttosto ampia, sono tutti oggetti progettati per adattarsi perfettamente all'interno della Roma. Infatti, possono essere riposti con discrezione nel vano portaoggetti, nel bracciolo e nel bagagliaio, in modo da poterli portare tutti ovunque. Non è certo se questa esclusiva Ferrari sia stata realizzata per qualche magnate asiatico oppure come show car della Casa di Maranello e anche il prezzo rimane sconosciuto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2023