IN ARRIVO NEL 2021 Le ultime notizie del SUV- pardon, FUV (Ferrari Utility Vehicle) di Maranello lo vedono in arrivo già il prossimo anno, ma c’è la possibilità che per allora possa avere un nome diverso. A quanto pare, Purosangue è una parola che non vale solo per i cavallini rampanti.

ASSOCIAZIONE PUROSANGUE Dovete infatti sapere che dal 2011 esiste una onlus che opera in Italia e in Africa, e che si occupa di running solidale, diffondendo la cultura dello sport pulito e sociale. L’associazione collabora con aziende, istituzioni e atleti. E si chiama proprio Purosangue.

PUGNO DI FERRO Ferrari ha deciso di far causa all’organizzazione non profit, affermando che il suo nome non ha più diritto a essere registrato perché non in uso da più di cinque anni (cosa che, a una rapida occhiata del loro sito ufficiale, non sembra). La prima udienza si terrà a Bologna il prossimo cinque marzo. L’avvocato della Fondazione Purosangue ha detto che si tratta di un caso di “Davide contro Golia”, e che il marchio è stato usato eccome negli ultimi anni, anche per una collaborazione con Adidas, che ha visto la produzione di scarpe e abbigliamento. Ferrari invece ha preferito non commentare, dal momento che la causa è ancora aperta.

UN'INGIUSTIZIA “È un’ingiustizia. Perché dovremmo rinunciare alla nostra identità? Avrebbero dovuto controllare prima”, ha detto al Financial Times Max Monteforte, uno dei fondatori di Purosangue. “Sono un atleta, mi alzo sempre alle 4:30 del mattino per allenarmi, e ho sviluppato una certa mentalità. Non mi faccio spaventare facilmente, anche se so che dobbiamo vedercela contro uno dei marchi più importanti del mondo”.

E LA MACCHINA? Per quanto riguarda il Purosangue (intesa come macchina), o come si chiamerà il SUV di Maranello, dovrebbe arrivare già il prossimo anno, ed essere basato su una piattaforma modulare condivisa con altre vetture del gruppo, tra cui la nuova Ferrari Roma. Sul fronte dei motori, i più accreditati sono i V6 e i V8 affiancati da un impianto ibrido, e il V12 ma senza “aiutini” a corrente.