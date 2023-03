Nuova Suzuki Swace Hybrid MY23: come cambia (e quanto costa) la station jap

Derivata da Toyota Corolla Touring Sports, la station jap Suzuki Swace si è fatta apprezzare per la sua tecnologia ibrida e per i consumi (qui nella nostra prova). E dopo quasi tre anni dal suo arrivo sul mercato italiano, è giunta anche per lei l’ora di un piccolo ritocchino. Andiamo a scoprire insieme come cambia per il 2023 la nuova Suzuki Swace.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: ibrido più potente (e consumi invariati)

Pochissime le novità all’esterno, che solo un occhio particolarmente attento riesce a cogliere: nessun intervento sulle lamiere o sulla forma dei gruppi ottici, ma nuove modanature cromate nel paraurti posteriore, una nuova firma luminosa per i gruppi ottici anteriori dell’allestimento Top, con fari Bi-LED e indicatori di direzione integrati (che cambiano colore quando si mette la “freccia”). Diverso il disegno delle luci della versione base Cool, comunque a LED.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: visuale di 3/4 anteriore

SEMPRE GENEROSA Invariate nelle dimensioni esterne, con i suoi 466 cm da paraurti a paraurti e i 179 cm di larghezza (specchietti esclusi), nuova Swace Hybrid mantiene il generoso (e regolare) bagagliaio di 596 litri con il divano posteriore in posizione d’uso, che diventano ben 1.606 a sedili abbassati.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: i nuovi interni con schermo centrale da 8''

Senza stravolgimenti neppure l’abitacolo, con rivestimenti e materiali di buona qualità. A centro plancia spicca un nuovo display touch da 8” rinnovato anche nella grafica, più veloce e reattiva ai comandi dell'utente. Cambiano le prese USB: le vecchie tipo A lasciano ora il posto a più moderne tipo C, mentre la connettività degli smartphone beneficia ora del supporto per Apple CarPlay wireless (ma solo sull’allestimento Top). Rinnovata anche la strumentazione dietro il volante, dove spicca un display da 7” personalizzabile nella grafica con tre temi differenti, ma soprattutto più leggibile e ricco di informazioni.

Senza rinunciare agli ottimi risultati ottenuti sul fronte dei consumi e delle emissioni (che anzi sono scese a 104 g/km CO2), nuova Suzuki Swace Hybrid è più potente. Invariata la potenza del 1.800 benzina (98 CV), mentre è stata portata da 53 kW (72 CV) a 70 kW (95 CV) quella del motore elettrico, con un aumento complessivo del powertrain del 15%, dai 122 CV del modello precedente ai 140 CV di quello che sta per prenderne il posto.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: visuale laterale

DOPPIO VANTAGGIO La maggior brillantezza del nuovo powertrain permette prestazioni più vivaci, con uno spunto da ferma fino a 100 km/h in 9,4 secondi; al tempo stesso, queste modifiche hanno permesso di ridurre gli interventi del motore termico, che gira a regimi più bassi, migliorando così il comfort e la silenziosità a bordo dell’auto.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: visuale di 3/4 posteriore

Tanti gli aggiornamenti e gli upgrade ai dispositivi di sicurezza presenti su Swace Hybrid, a cominciare dalla telecamera frontale, capace ora di coprire un campo visivo più ampio e più profondo. Raddoppiata la distanza di rilevamento frontale, funzione che adesso comprende anche motociclette e bici. Il sistema di frenata d’emergenza “Attentofrena” lavora anche agli incroci in caso di svolta, con traffico in arrivo nell’altra direzione di marcia. Il sistema “Restasveglio” che monitora l’attenzione del conducente è adesso in grado di gestire il rallentamento della vettura, fino all’arresto completo se viene rilevato un colpo di sonno o una perdita di coscienza del conducente. In questo caso vengono anche attivate le “quattro frecce” e sbloccate le portiere per eventuali soccorsi. Il monitoraggio dell’angolo cieco “Guardaspalle” è attivo anche a vettura ferma, all’apertura delle portiere, nel caso vengano rilevati veicoli, ciclisti o monopattini in arrivo. Migliorate anche le logiche di funzionamento di “Guidadritto” per le manovre d’emergenza e “Curvaperfetta” per l’assistenza allo sterzo in curva.

Nuova Suzuki Swace Hybrid: visuale frontale

La nuova Suzuki Swace Hybrid può già essere ordinata nelle concessionarie della casa giapponese. Due gli allestimenti disponibili, Cool e Top. Il primo, che ha un prezzo di listino di 32.500 euro, comprende fari Full LED, specchietti elettrici e ripiegabili, sedili e volante riscaldati, clima bizona, cruise control adattivo, telecamera posteriore, Apple CarPlay wireless e Android Auto. L’allestimento Top, venduto a 35.000 euro, aggiunge l’ingresso keyless, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, luci ambientali, ADAS evoluti e ricarica wireless per gli smartphone. In occasione del lancio, la versione Cool è in promozione a 29.500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/03/2023