Engine swap: la Honda S2000 con motore Civic Type R

Come Singer con le Porsche 911, Evasive Motorsport allestisce per voi la Honda S2000R con motore K20C1 della Civic Type R

Dalla California, proprio come lo specialista di restomod sulle Porsche 911 Singer, Evasive Motorsport propone una suggestiva elaborazione della Honda S2000, che non mancherà di suscitare qualche polemica. Il perché è presto detto: al posto dell'iconico motore F20C, l'aspirato da 120 CV/litro capace di raggiungere i 9.000 giri/minuto, sotto la Honda S2000R by Evasive Motorsport trovate il quattro cilindri turbo K20C1 della Civic Type R (qui la prova in pista a Vallelunga). La cilindrata rimane sostanzialmente inalterata, ma con la sovralimentazione si perde il principale preziosismo tecnico dell'auto originale, che ne faceva il manifesto tecnologico della casa giapponese per l'inizio del nuovo millennio. Top o flop? Capolavoro o sacrilegio?

Honda S2000R by Evasive Motorsport, il motore turbo è il K20C1 della Civic Type R

LA MECCANICA Per decidere, vale la pena andare oltre il semplice engine-swap - che pure dà 306 CV e molta più coppia dell'originale - e dare uno sguardo più ampio alla qualità della build nel suo insieme. All'interno del vano motore spiccano l'airbox Mugen in fibra di carbonio, un collettore di aspirazione progettato da Evasive Motorsports, un radiatore Koyo Racing, uno scarico in titanio Origin Fab e molti altri componenti speciali. La centralina MoTec dialoga poi con un quadro strumenti digitale personalizzato, mentre la trasmissione originale della S2000 di serie è stata adattata con una campana progettata apposta da Evasive Motorsports e un differenziale a slittamento limitato Giken, che ha richiesto la realizzazione di un alloggiamento ad hoc. I cerchi in lega da 18 pollici sono forgiati e progettati da Evasive: calzano pneumatici Yokohama AD09 in misura 255/35R18 e ospitano freni maggiorati con dischi baffati e pinze Brembo anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini. Ammortizzatori KW e barre stabilizzatrici Eibach completano il comparto ciclistico.

Honda S2000R by Evasive Motorsport, dettaglio della pinza Brembo a 6 pistoncini

CARROZZERIA E INTERNI Il paraurti anteriore è quello realizzato dalla stessa Honda per il 20° anniversario della S2000, mentre per ridurre il peso, la S2000R rinuncia ai sedili originali in favore di una coppia di magnifici Recaro Podium Carbon, dalla scocca sottilissima in carbonio. Nella stessa fibra sono realizzati il labbro anteriore, il cofano, il tonneau dietro ai rollbar, il portello del bagagliaio e l'ala posteriore, oltre al rivestimento interno dei pannelli porta. Gli specchietti sono Spoon Aero (e da soli valgono 1.290 dollari, negli USA), mentre il volante di serie è stato sostituito con un Momo rifinito in Alcantara: lo stesso tessuto tecnico riveste la plancia, il tunnel e l'imbottitura dei sedili. Il pomello del cambio proviene da una Civic Type R e il clacson da una NSX.

Honda S2000R by Evasive Motorsport, il volante Momo

REPLICABILE La Honda S2000R non rimarrà un esemplare unico: Evasive Motorsports dichiara infatti che la costruirà per chiunque la voglia, sia che il cliente già disponga di una donor car sia che incarichi la stessa Evasive di trovare la base per la trasformazione. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma visto il valore della componentistica e le quotazioni raggiunte dalla Honda S2000 (specie negli USA) un esemplare finito sarà certamente molto esclusivo. Evasive Motorsports starebbe anche costruendo una versione ancora più estrema chiamata S2000RS, da schierare alla prossima cronoscalata Pikes Peak, che dovrebbe debuttare nelle prossime settimane.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/04/2023