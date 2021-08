CONTROCORRENTE Nonostante un mese di luglio tutto da dimenticare, con un calo del 19,4% rispetto allo stesso mese del 2020, Suzuki è andata nella direzione opposta, spuntando un +41,95% rispetto a luglio 2020 con 3.025 vetture immatricolate. La quota di mercato - su base mensile - sale a 2,74%. Analizzando il 2021, Suzuki mostra un trend di crescita di +69,94%, con una quota di mercato del 2,66% contro il 2,16% dei primi sette mesi del 2020.

LE OFFERTE Sull’onda dell’entusiasmo, con l’entrata in vigore lo scorso 25 luglio dei nuovi incentivi statali, l’intera gamma ibrida Suzuki beneficia dell’ecobonus riservato alle vetture a basso impatto ambientale. Allo sconto dello stato si aggiunge poi un ulteriore contributo da parte di Suzuki Italia e della sua rete di concessionari ufficiali. Le offerte valgono per qualsiasi modello, a trazione anteriore oppure integrale, a cambio manuale o automatico, con riduzioni di prezzo che arrivano fino a 10.000 euro in caso di rottamazione, oppure a 8.000 euro.

IL LISTINO Ecco, modello per modello, l’elenco completo delle auto Suzuki in promozione, con il prezzo di listino ufficiale e quello promozionale con gli incentivi: