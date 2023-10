DeLorean ritorna al futuro: la prossima sportiva su base Corvette sarà questa?

Chi scrive ha la certezza che chi legge, anche se non ha nessun interesse per le automobili, conosce il marchio DeLorean. E il motivo è semplice: Ritorno al futuro. La fortuna e apprezzatissima saga cinematografica creata da Robert Zemeckis ha pesantemente influenzato almeno un paio di generazioni. Con i suoi toni fantanscientifici ma goliardaci, l'azzeccato cast, le ottime musiche e ''l'attrice non protagonista'': la DeLorean. L'auto che permette a Marty e al Doc di viaggiare avanti e indietro nel tempo. Sappiate che DeLorean sta per tornare in grande stile. O quantomeno in pieno stile USA, visto che la prossima super sportiva sarà costruita sulla base della Chevrolet Corvette C8.

MADE IN USA L'entrata di DeLorean Motors nell'arena automobilistica risale a soli 12 mesi fa, quando ha presentato il suo primo modello, denominato Model JZD. La Casa è stata fondata da Kathryn DeLorean, la figlia di John Z. DeLorean, con l'obiettivo di rendere omaggio all'eredità di suo padre. Al centro della gamma di veicoli ci sarà una supercar a motore centrale basata appunto sulla supersportiva Corvette C8. Anche se il nome di questo modello deve ancora essere definito, l'azienda ha confermato che sarà più conveniente e accessibile rispetto al Model JZD. La scelta della Corvette C8 come base non è casuale, poiché rappresenta non solo la supercar a motore centrale più accessibile sul mercato, ma è anche un tributo all'esperienza di John Z. DeLorean, che ha trascorso 17 anni lavorando presso la General Motors e che in passato è stato a capo del reparto Chevrolet, dove ha fortemente sostenuto la realizzazione di una Corvette a motore centrale insieme a Zora Arkus-Duntov.

Supercar DeLorean: il posteriore della sportiva a stelle e strisce

STILE SU MISURA Sebbene il lavoro su questo modello sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, Kathryn DeLorean ha dichiarato che la prossima supercar sostituirà l'aspetto esterno della Corvette con un design personalizzato che includerà le iconiche porte ad ali di gabbiano, proprio come la celebre DMC-12 originale. Mentre i dettagli sulle modifiche da apportare al motore rimangono ancora poco chiare (la Corvette originale ha un V8 aspirato da 485 CV), DeLorean ha aggiunto che l'azienda collaborerà con diversi specialisti nel settore componentistica ad alte prestazioni. Sono state diffuse diverse rappresentazioni grafiche del modello proposto da Ángel Guerra, ma resta incerto quanto il veicolo di produzione rispecchierà fedelmente queste bozze. Secondo le parole di Kathryn, la creazione di una DeLorean basata sulla Corvette ''mi permette di completare la storia di mio padre. Sto realizzando per lui l'auto dei suoi sogni''. Il Model JZD , menzionato in precedenza, rappresenterà il punto culminante della gamma. Si tratterà di un veicolo costruito a mano e sarà prodotto in soli 42 esemplari in tutto il mondo e, come omaggio alla tradizione DeLorean, disporrà anche delle caratteristiche porte ad ali di gabbiano.

