Test drive nuova Duster: dopo di noi, ora tocca a te. C'è il porte aperte

Ci crediate o no, è solo una coincidenza. Solo alcuni giorni fa Danilo (sì, il nostro motociclista ''senior'') deliziava il pubblico del web con la prova su strada del SUV più amato dagli italiani. Ora, ''Sua Ragionevolezza'' nuova Dacia Duster torna assoluta protagonista grazie al porte aperte in tutte le concessionarie. Forse, intende dimostrare che ciò che ha scritto di lei Danilo, è vero fino in fondo e non è frutto della... sudditanza che il campione esercita su chi gli si avvicina. Bando al chiacchiericcio: sabato 21 e domenica 22, l'appuntamento è nei locali e nei piazzali degli showroom Dacia in tutta Italia. Il via ufficiale alle consegne, l'opportunità di una breve prova su strada per assaporarne di persona tutte le sue qualità. E l'immancabile offerta del giorno.

Nuova Dacia Duster, dai di porte aperte

ELETTRIFICAZIONE ''SOFT'' Su Duster di terza generazione (2024), evoluzione di un modello che sin dalla nascita (2010) ha in buona parte rivoluzionato il concetto stesso di SUV, ampliando la platea e aiutando la ''classe operaria'' a salire su un genere di auto sino a quel momento riservato a classi più ''borghesi'', sono stati consumati fiumi di inchiostro e chilometri di pellicola (virtuale, visti i tempi). È inutile che ripetiamo per la centesima volta quanto è migliorata nel design e nella dotazione tecnologica, quanto è intelligente nella scelta di motori e trasmissioni, eccetera. Ci limitiamo a ricordare come nuova Duster sia la prima a declinarsi anche in versione ibrida: c'è Duster mini-ibrida (il 1.2 TCe con architettura mild hybrid 48 volt, da 22.900 euro), c'è Duster ibrida auto-ricaricabile (Hybrid 140, da 26.400 euro). Viva l'elettrificazione, ma con cognizione, insomma. Tanto è vero che rimane in gamma anche la beneamata Duster GPL (1.0 Eco-G, da 19.700 euro).

Dacia Duster Hybrid 140, l'esemplare che abbiamo provato noi

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI E proprio a Duster Hybrid 140, l'edizione equipaggiata di sistema full hybrid su base 1.6 benzina, è dedicata la promozione che coincide con il porte aperte del weekend. Più che uno sconto (che è un vocabolo che la policy Dacia non conosce, visti i prezzi di listino che più bassi di così), è una formula finanziaria ad hoc: anticipo di 5.630 euro, a seguire 149 euro al mese per 36 mesi (Tan 3,49%, Taeg 4,43%), maxirata finale di 19.530 euro. Il piano è riferito all'equipaggiamento Journey (da 27.900 euro, incentivi fino a 3.000 euro in caso di rottamazione usato), il top di gamma che fa il paio con l'allestimento Extreme: l'uno più trendy, l'altro più ''selvaggio''. A chi visiterà i concessionari nel corso del fine settimana, il nostro invito è quello di provare l'auto e poi rileggere la nostra prova. E confrontare le impressioni sue, con quelle di Danilo. Scoprirà se il centauro Danilo ne capisce (o meno) pure di automobili. In redazione, ci siamo fatti un'idea...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/09/2024