45 ANNI DI STORIA Pensando alla Golf e al suo successo commerciale che dura ormai da 45 anni (il primissimo modello è del 1974, il MY2020 è stato presentato qualche settimana fa), il modello elettrico uscito nel 2014 non è il primo che viene in mente. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, invece, la e-Golf ha comunque macinato numeri tutt’altro che trascurabili: un paio di giorni fa è stato infatti consegnato l’esemplare numero 100.000.

UN MERCATO IN CRESCITA Stiamo parlando di numeri relativamente modesti considerando il mercato dell’auto in generale, ma tutt’altro che trascurabili nell’ancor piccolo settore delle auto elettriche. Tenete presente che solo in Italia il settore delle elettriche è limitato allo 0,6% del mercato, con 8.651 immatricolazioni da gennaio a ottobre del 2019: quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 4.168 immatricolazioni con un incremento del 107,6%. Lo scorso mese in Italia sono state vendute 24 e-Golf (dati UNRAE aggiornati a ottobre 2019). L’elettrica tedesca va molto meglio in Germania e altri paesi del mercato europeo: da gennaio a ottobre sono state vendute 27.900 vetture, superando il totale venduto nel 2018, che ammontava a 24.800 unità.

CONSEGNA A MANO La vettura numero 100.000, con la carrozzeria in colore Pure White, è stata consegnata presso la Fabbrica di Vetro, a Dresda, dove attualmente viene costruita la eGolf e dove, nell’autunno del 2020, inizierà la produzione della nuova media elettrica ID.3. Il proprietario è Maik Jaehde di Landolfshausen, cittadina nei pressi di Hannover.

PREZZO Presentata nel 2014, la e-Golf è stato il secondo modello completamente elettrico dopo la e-up! uscita l’anno precedente. La e-Golf è costruita sulla versatile piattaforma MQB, ha una potenza massima di 136 CV e un’autonomia, omologata nel ciclo WLTP, di circa 230 km. Il prezzo di vendita parte da 32.950 euro, che con gli incentivi statali e regionali può scendere fino a 24.750 euro.