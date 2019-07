Autore:

Giulia Fermani

IN SCENA A GARMISCH Bmw X7 Pick-up: è una one off unica curata dai tirocinanti del BMW Group il pick up di lusso a 5 posti presente ai BMW Motorrad Days, in scena dal 5 al 7 luglio 2019. Nata sulla base di una X7, ha un cassone capace di ospitare una BMW F 850 GS.

SU BASE X7 Ci sono voluti dieci mesi e dodici tirocinanti per trasformare un concept in un'automobile funzionale e da esposizione partendo da un test vehicle di pre-produzione, che altrimenti sarebbe finito rottamato. Basata sull'ultima arrivata in famiglia Bmw, Bmw X7, la variante pick-up ha in comune con il mega Suv il motore xDrive40i da 340 CV, ma a renderle diverse sono soprattutto misure e peso. Nonostante il corpo del veicolo sia 10 cm più lungo il suo peso è sceso di 200 kg rispetto al modello di produzione.

IL PICK UP Bè, ovviamente anche la presenza del cassone posteriore non è proprio un dettaglio trascurabile. L’ area di carico, che nelle foto in gallery ospita una F850GS, è lunga 140 cm quando chiusa e 200 cm se aperta, ed è stata realizzata artigianalmente con una finitura in legno di teak lucidata.