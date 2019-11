BABY PLUG-IN Cresce l'interesse del pubblico per le ibride plug-in, anello di congiunzione tra le auto ibride e le elettriche pure. In tempi di incertezza sul futuro del diesel, sembra proprio che BMW abbia in mente di affiancare alle presenti e apprezzate motorizzazioni delle BMW Serie 3 berlina e station wagon anche una versione PHEV alla spina. Non si parla – attenzione – della formidabile ma già vista BMW 330e, ma piuttosto di inedite e meno costose BMW 320e Touring e Sedan, riportano fonti vicine all'azienda citate da BMW Blog.

LA SCHEDA TECNICA A differenza della 330e, che adotta un 4 cilindri da 2 litri per una potenza complessiva di 292 CV, le nuove BMW Serie 3 PHEV avrebbero sotto al cofano il 3 cilindri da 1,5 litri, per una potenza che si ipotizza vicina a 200 CV, contando il contributo della parte elettrica. Questi numeri farebbero pensare a una parentela con il powetrain da 224 CV installato sulle BMW 225xe e le Mini Countryman PHEV, ma l'ipotesi è azzardata visto che queste ultime nascono su un pianale progettato per avere la trazione anteriore, quindi realizzano la trazione integrale per via elettrica, senza bisogno di un tunnel della trasmissione.

ARRIVO E PREZZI Il mercato delle auto plug-in hybrid si sta aprendo e un allargamento della gamma verso il basso sembra poter offrire riscontri interessanti. Dal punto di vista dei Costruttori, anche la riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sulla media dell'intera gamma ha una sua importanza ai fini del carico fiscale. Anche se quanto appena riportato è ancora molto lontano dall'ufficialità, l'ipotesi è che le nuove BMW 320e PHEV possano essere annunciate nel corso del 2020, per una probabile commercializzazione entro il 2021. Speculare sui prezzi è prematuro, ma le ipotetiche nuove Serie 3 PHEV - berlina e Touring - dovrebbero occupare a catalogo un livello di prezzo più basso rispetto alla 330e, il cui listino attacca a 55.750 euro.