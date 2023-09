Nuova iX1 eDrive20, un SUV elettrico BMW ora costa meno

Smonta un propulsore, tieni gli accumulatori al litio del modello bimotore. Risultato: minore potenza (beh, anche ovvio), più autonomia di percorrenza con singola carica. Soprattutto, un prezzo più accessibile: certo, ancora non è il SUV elettrico ''per tutti''. Resta un SUV elettrico per chi se lo potrà (e vorrà) permettere, ma la soglia si abbassa e la platea si amplia. Dopo BMW iX1 eDrive30, unica versione al lancio di nuova BMW X1 in chiave full electric, ecco nuova BMW iX1 eDrive20. Ad autunno nei migliori cinema. Pardon, in tutte le concessionarie BMW.

Nuova BMW iX1 eDrive20

DOVE PERDE Come tutti gli attuali veicoli elettrici del marchio, anche nuova BMW iX1 eDrive20 utilizza l'attuale tecnologia BMW eDrive di quinta generazione (ma è già in camera di chiamata la tecnologia eDrive di sesta generazione, vedi Vision Neue Klasse, IAA Mobility 2023). Una sola unità motrice integrata sull'asse anteriore genera una coppia massima (istantaneamente disponibile) di 247 Nm e una potenza massima di 204 CV. Il nuovo ''SAV compatto'' dell'Elica accelera da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. La sua velocità massima è limitata elettronicamente a 170 km/h. Per un confronto, BMW iX1 eDrive30 (313 CV di potenza, 494 Nm di coppia) registra uno 0-100 km/h in 5,6 secondi e una top speed di 180 km/h.

Meno potenza, più autonomia

DOVE VINCE Sacrifici in termini di performance, non in chiave autonomia. La batteria ad alta tensione alloggiata sotto il pianale ha infatti sempre un contenuto di energia utilizzabile di 64,7 kWh. La sua elevata densità energetica, insieme all'efficienza del motore elettrico e alla minore massa a vuoto, contribuisce a un consumo energetico più favorevole rispetto a iX1 30 (17,2 - 15,4 kWh/100 km da ciclo WLTP, contro una media di 18,1 - 16,8 kWh/100 km), quindi a un miglior rating in termini di percorrenza: sino a 475 km (valori provvisori WLTP) anziché un valore di 440 km. Ricarica in corrente alternata a 11 kW in 6 ore e mezzo (di serie), ricarica a corrente alternata trifase fino a 22 kW in 3:45 ore (optional), infine ricarica in corrente continua fino a 130 kW in 29 minuti (dal 10% all'80%).

BMW iX1, gli interni

BMW DIGITAL WORLD Entry level, ma dal ricco l'equipaggiamento di serie: sistema di navigazione BMW Maps, climatizzatore automatico bi-zona, numerosi sistemi moderni di assistenza alla guida, l'assistente al parcheggio con telecamera di assistenza alla retromarcia. Anche il nuovo BMW iDrive con ''QuickSelect'' e il nuovo BMW Operating System 9 sono di serie. Ciò significa una gamma più ampia di contenuti digitali per l'informazione e l'intrattenimento, cicli di aggiornamento più rapidi per le funzioni over-the-air, nonché un accesso ottimizzato a molti servizi online specifici come le app di terze parti, servizi di navigazione e di parcheggio ampliati e ulteriori possibilità di personalizzazione, ad esempio attraverso nuovi My Modes.

QUANTO COSTA? Nuova BMW iX1 eDrive20 in vendita in Italia da novembre 2023. Prezzi non ancora noti: la versione eDrive30 parte da 58.400 euro, teniamo buona (per ora) una cifra di ingresso di poco superiore ai 50.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/09/2023