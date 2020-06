A COLPI DI HI-TECH Dai motori alle carrozzerie, passando per la tecnologia. L'eterna sfida tra BMW e Mercedes si disputa di volta in volta su campi diversi: talvolta ad inseguire è l'Elica, talvolta la Stella a Tre Punte. A questo giro sembra che il vantaggio penda dalla parte di Stoccarda, dal momento che a Monaco pare stiano testando un sistema di infotainment che si ispira proprio al rivoluzionario MBUX di targa Daimler. La foto ritrae il cruscotto di uno dei prototipi di BMW Serie 2 Active Tourer di seconda generazione, in calendario per il 2021. Non avete come un dejavù?

MBUX INSEGNA Pioniere delle soluzioni di interfaccia uomo-macchina, lo storico BMW iDrive è attualmente alla sua settima generazione. Scatti che circolano in rete lasciano tuttavia pensare che la release 8.0 sia in dirittura d'arrivo, e ovviamente non solo in abbinamento a Serie 2 versione MPV. Possibile semmai che proprio nuova Active Tourer presti i propri interni come banco di sperimentazione dell'iDrive del futuro, un sistema cioè che abbandona la filosofia del classico manopolone al centro del tunnel, e che si avvale di una configurazione a doppio display curvo, il cui funzionamento sarebbe governato esclusivamente da comandi tattili, vocali e gestuali, con tanto di machine learning a migliorarne il comportamento un giorno alla volta. Anche grafica ed icone sembrano diverse dall'attuale iDrive. Insomma, se azzardiamo un parallelismo con l'MBUX Mercedes, non prendiamo lucciole per lanterne.

CACCIA AL TESORO Ansiosi ora di conoscere maggiori informazioni tecniche, oltre che tempistiche ed applicazioni. Se nuova Serie 2 Active Tourer farà da apripista, non è escluso che l'ancora misterioso nuovo iDrive possa, tra un anno o due, equipaggiare anche il restyling di modelli attualmente in commercio come Serie 1, Serie 3, nonché i prodotti della gamma X.