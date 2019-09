Autore:

Dario Paolo Botta

NUOVI ARRIVI Si amplia la famiglia BMW con l’arrivo a fine 2019 della compatta BMW i3S e della sportiva BMW i8 in edizione "Sophisto". Si tratta di due versioni speciali che verranno realizzate dal produttore tedesco in un numero limitato di esemplari, poco più di 900 unità per la i3S e sole 200 per la i8 Sophisto. Da quanto annunciato, le vetture verranno realizzate seguendo un processo di produzione ecosostenibile, con il riutilizzo di gran parte delle plastiche di bordo per circa l’80% delle superfici visibili. Tutto questo senza trascurare la qualità premium che da sempre contraddistingue le auto di Monaco di Baviera.

i3S SOPHISTO L’utilitaria tedesca si arricchisce con una serie di cambiamenti estetici che denotano ancor di più il carattere grintoso e brillante della piccola elettrica. Debutta la nuova colorazione Fluid Black, con un frontale modificato a cui si aggiungono deflettori e appendici aerodinamiche per il miglioramento dei flussi. Look sportiveggiante grazie a i nuovi cerchi in lega leggera da 20” rifiniti con colori Jet Black. Interni eleganti con rivestimenti in pelle Dalbergia Brown. Per quanto riguarda il motore, la i3S monta una powerunit da 181 CV e 269 Nm di coppia ai massimi règimi, che le permettono di coprire lo 0-100 km/h in 6,8 secondi. Il pacco batterie ha invece una capacità energetica di 42.2 kWh, una ricarica completa da Wallbox a 7,4 kW di potenza richiede dunque circa 6 ore. L’autonomia complessiva dell’auto è di 153 km.

i8 SOPHISTO Tante le novità anche per la sportiva i8. La super plug-in hybrid versione Sophisto (coupé e roadster) segnerà l’uscita di scena definitiva della vettura disegnata da Benoit Jacob e in vendita dal 2014. Lo chassis di i8 Sophisto è realizzato in lega ultraleggera di alluminio, il che permette una riduzione considerevole dei pesi. La carrozzeria è verniciata con una speciale pittura grigio metallizzata Grey Metallic. All’interno troviamo invece un Head-up display di ultima generazione e un sistema audio firmato Herman-Kardon. Il motore ibrido è costituito da un turbo benzina abbinato a un’unità elettrica da 369 CV e 569 Nm, la trazione è invece integrale permanente. Lo scatto 0-100 km/h si copre in 4 secondi, mentre la batteria ha una capacità energetica di 11,6 kWh. Due orette di ricarica da Wallbox per fare il “pieno” di elettroni. Per quanto riguarda i prezzi BMW non ha rilasciato invece alcuna informazione.