Bentley o non Bentley, siamo arrivati a Roma: il lusso inglese apre nella capitale

Apre nella capitale il quarto punto vendita in Italia, con un’officina e uno showroom dedicati. I risultati record per il 2022 della casa di Crewe

Dopo Milano, Padova e Firenze è finalmente la volta di Roma. La capitale ospiterà infatti il quarto punto vendita di Bentley, che verrà inaugurato la prossima primavera in via della Magliana, sullo snodo della A91. La nuova sede di Bentley comprende uno showroom dedicato di 140 metri quadrati, una struttura post-vendita e un’officina di 378 metri quadrati. Bentley Roma sarà gestita dal gruppo IWR Automotive.

Bentley Roma, apre nella capitale il quarto punto vendita

ANNO RECORD L’annuncio arriva dopo la comunicazione dei risultati di vendita per il 2022 per il marchio di lusso inglese (di proprietà del gruppo Volkswagen), che ha consegnato più di 15mila vetture in tutto il mondo, oltre 2.800 solo in Europa, con una crescita dell’11% in tutto il Vecchio Continente. Un successo legato all’introduzione di nuovi modelli (come la nuova Flying Spur e la Batur) e l’aumento della domanda di personalizzazione della divisione Mulliner.

Bentley Roma, apre dopo un 2022 record

LE DICHIARAZIONI “Questa nuova apertura nella città eterna rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per Bentley Motors in Italia”, ha dichiarato Balazs Rooz, Regional Director Bentley Europe. “L’espansione riflette la nostra fiducia nel marchio e nel mercato europeo forte anche di un investimento di 3 miliardi di euro in prodotti futuri presso il nostro stabilimento di Crewe, leader del settore in Inghilterra, dove vengono costruiti tutti i modelli Bentley”.

Bentley Roma, quarta filiale in Italia dopo Milano, Padova e Firenze

QUANDO APRE Bentley Roma aprirà a fine maggio. Le strutture si trovano in via della Magliana 297 a Roma. Il team è già operativo per rispondere alle richieste dei clienti attuali e futuri del brand.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/03/2023