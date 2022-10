Bentayga Hybrid, le due anime (ibride) del maxi SUV di lusso

Con l’aggiunta di due nuovi modelli per il maxi SUV Bentayga, Bentley ha elettrificato metà della sua gamma: su 14 modelli a listino, 7 sono in versione ibrida plug-in. Le versioni S e Azure mettono in luce due anime differenti della stessa auto: più sportiva la S, per chi vuole gustarsi la potenza del V6 a benzina abbinato al motore elettrico da 136 CV; più lussuosa la Azure, che permette di viaggiare nel silenzio della modalità EV, avvolti dal lusso della casa inglese. La batteria da 18 kWh consente un’autonomia - dichiarata - di poco più di 40 km.

BENTLEY BENTAYGA S HYBRID

Bentley Bentayga S Hybrid: visuale laterale

La versione sportiva della Bentayga Hybrid arriva dopo la Flying Spur S Hybrid, presentata all’inizio dell’anno, e monta un V6 da 3 litri a benzina da 416 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, abbinato a un motore elettrico (montato tra l’albero della trasmissione e il propulsore termico) da 136 CV di potenza e 400 Nm di coppia, per una potenza combinata di 456 CV - 12 in più rispetto alla berlina - e 750 Nm di coppia massima. Le prestazioni? Da vera sportiva: 0-100 km/h in 5,3 secondi e velocità massima di 2545 km/h. Nella modalità di guida Sport il rumore del motore viene amplificato all’interno del cofano, così da accentuare ulteriormente l’indole corsaiola dell’auto. Le sospensioni sono anche state irrigidite del 15% rispetto alle altre versioni, e anche il controllo elettronico di trazione dispone di una taratura specifica. Personalizzabile il suono che arriva in abitacolo dagli scarichi posteriori: se si vuole, è possibile creare effetti diversi per chi siede davanti e chi siede dietro.

Bentley Bentayga S Hybrid: gli interni bicolore

LOOK CATTIVO Prestazioni da sportiva, e look che non è da meno: Bentayga S Hybrid sostituisce tutte le cromature con dettagli nero lucido (con l’unica eccezione del badge Bentley, che rimane cromato). Nere anche le calotte degli specchietti retrovisori e le minigonne, così come il fondo dei gruppi ottici, la calandra anteriore e le parti basse dei paraurti anteriore e posteriore. I cerchi sono da 22” e disponibili in diverse finiture, sotto i quali spiccano le pinze dei freni di colore rosso. All’interno le - sempre lussuosissime - finiture hanno diversi richiami al mondo del motorsport, dall’utilizzo della Dinamica per alcuni rivestimenti al design specifico della strumentazione digitale. Spiccano gli emblemi S sui sedili e nei battitacco illuminati.

BENTLEY BENTAYGA AZURE HYBRID

Bentley Bentayga Azure Hybrid: visuale di 3/4 anteriore

Gli allestimenti Azure di Bentley puntano maggiormente sul comfort e sulla comodità dei passeggeri, e questo vale anche per il SUV Bentayga: gli ingegneri inglesi hanno lavorato per ridurre le vibrazioni e i rumori provenienti dall’esterno del 27% rispetto alla concorrenza, rendendo ancor più rilassanti i viaggi. Tutto, all’interno dell’auto, è stato progettato cercando di privilegiare il benessere di chi sta a bordo, dalle luci ambientali alla posizione di guida (i sedili anteriori sono regolabili in 22 direzioni, riscaldabili e ventilati), anche con l’aiuto di neuroscienziati.

Bentley Bentayga S Hybrid: gli interni in lego e bicolore

QUANTA SCELTA! Ricchissima, e non potrebbe essere diversamente, la scelta di materiali e finiture, compresi tre diversi legni opachi per plancia, consolle e portiere: Dark Walnut, Crown-Cut Walnut e Koa, che si aggiungono a quelli lucidi già disponibili nell’offerta Bentley. Quindici colorazioni (anche a contrasto) per rivestimenti e sedili, anche con cuciture a contrasto. Il badge Azure è cucito sugli schienali ed è riportato anche nei battitacco illuminati. Bicolore il volante, riscaldabile. All’esterno troviamo tanti dettagli cromati e cerchi in lega da 22” con dieci razze.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/10/2022