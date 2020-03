MOSTRO DELLE NEVI Quella che vedete nella gallery qui sotto è il muletto di nuova Audi RS3 Sedan. Il prototipo del bolide di Ingolstadt è stato pizzicato di recente durante i consueti collaudi su strada, sui sentieri innevati del Nord Europa. Dopo il debutto di nuova Audi A3, avvenuto alcune settimane fa, i tecnici tedeschi hanno reindirizzato tutta la loro attenzione sulla berlina ad alte prestazioni dei Quattro Anelli, il che ci lascia presumere che il lancio ufficiale di RS3 Sedan non sia poi così lontano.

COME CAMBIA? Nonostante le decalcomanie ricoprano quasi interamente la silhouette di questa quattro porte performante, si riescono a scorgere alcuni dettagli interessanti. A un primo sguardo sembra che l’assetto sia stato ribassato, sul frontale ai lati della calandra si notano due grandi prese d’aria che riprendono il family feeling portato al debuttato su nuova Audi A3. Nel complesso RS3 Sedan si distingue per una linea filante e affusolata, che termina con un codino sinuoso. Poco sotto si riesce appena a intravedere l’impianto di scappamento, contraddistinto da due grandi terminali di scarico. Come di consueto su nuova RS3 Sedan non potrà mancare il diffusore, assente però su questo prototipo.

TANTI DUBBI Incerta la questione motore. Alcune indiscrezioni sostengono che a Ingolstadt abbiano lavorato sodo per aumentare la potenza complessiva del propulsore, che su nuova RS3 Sedan dovrebbe toccare ora i 420 CV, 20 CV in più della versione attualmente in vendita. Con ogni probabilità a spingere la berlina ad alte prestazioni ci penserà ancora il collaudato 2,5 litri cinque cilindri in linea TSFI, anche se non è da escludere il passaggio a un classico 4 cilindri. Sebbene la scheda tecnica di nuova RS3 Sedan sia ancora inaccessibile, vale la pena ricordare le doti velocistiche del modello attualmente nei concessionari. Audi RS3 Sedan scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 280 km/h. Il prezzo rimane avvolto dal mistero, sappiate però che per portarvi a casa questo gioiellino, oggigiorno tocca sborsare circa 58.000 euro.