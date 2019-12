LA PRIMA DELLA SUA SPECIE Due sole lettere che scaldano il cuore di tutti gli appassionati di motori. RS: sinonimo di prestazioni, prestigio ed esclusività. Tutto questo ha inizio in casa Audi esattamente 25 anni fa quando debuttava la prima della sua specie: l’Audi RS2 Avant. Fu subito un successo grazie al suo essere polivalente coniugando prestazioni alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano. La RS2 del 1994 ha anticipato i tratti distintivi della gamma Audi Sport e, oggi, trovarne una usata, originale e in buono stato, a meno di 50.000 euro è davvero difficile. Quotazioni sempre più in rialzo e, oltretutto, l’architettura del motore 5 cilindri turbo 20 valvole da 315 CV è ancora utilizzata. Ovviamente la punta di diamante delle familiari high performance anni '90 era dotata della trazione Quattro con differenziale centrale autobloccante, così da poter scaricare a terra tutti i suoi 315 puledri del 5 cilindri tedesco. E poi, quel colore per la carrozzeria… il Blu Nogaro, esclusivo e caratteristico… potevi distinguerla subito tra tante.

RS 25 ANNIVERSARY Proprio in omaggio alla mitica Audi RS2 Avant è stata creata una edizione celebrativa 25th Anniversary dedicata ai modelli high performance: TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant ed RS 7 Sportback. Ovviamente non poteva mancare la tinta Blu Nogaro a cui si aggiungono i colori nero Mythos, Grigio Nardò e bianco ghiaccio. A identificare l’edizione speciale 25th Anniversary ci sono elementi in look alluminio opaco e nero lucido per calandra, minigonne, estrattore, splitter, il badge Audi e loghi RS, calotte dei retrovisori laterali e alettone posteriore. Il coprimozzo centrale dei cerchi in lega (anch’essi bicolori grigio/nero) replica il logo RS 25th Anniversary che viene proiettato a terra quando si aprono le portiere dell’auto. Gli interni sono, per tutti i modelli, in Alcantara con cuciture blu cobalto per sedili, tappetini, tunnel centrale e corona del volante (con mirino a ore 12). I sedili sportivi RS di TT RS, RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback sono rivestiti in pelle Nappa e Alcantara con impuntura a losanghe. Le sedute di RS 6 Avant ed RS 7 Sportback sono rivestite in pelle Valcona traforata.

USCITA I modelli RS 25th Anniversary arriveranno in Italia solo su ordinazione nel corso del primo trimestre 2020. Il prezzo per il mercato italiano non è stato ancora comunicatio ma è già pubblico in Germania dove, oltre al prezzo di listino delle versioni base, bisogna aggiungere 9.350 euro per Audi TT RS, 10.900 euro sia per Audi RS4 Avant sia per RS5 e 14.500 euro sia per RS6 Avant sia RS7 Sportback.