NUOVE USCITE Sono aperte in Italia le prevendite di nuova A4 Avant g-tron e nuova Audi A5 Sportback g-tron. Entrambe sono equipaggiate con il brillante motore 2.0 TFSI da 170 CV a metano. Puntano forte su un reparto tecnologico ancora migliorato, look sportivo e una dinamica di guida al vertice dei rispettivi segmenti. In più, come per la più compatta Audi A3 Sporback g-tron, possono giocarsi un vero e proprio asso nella manica: i vantaggi fiscali e di mobilità legati all'omologazione monovalente. Ai vantaggi fiscali e in termini di mobilità si accompagna una capacità di carico di 415 litri nel caso della famigliare e di 390 litri per la coupé a cinque porte.

METANO PREMIUM Il plus di Audi è, ancora una volta, quello di essere l'unico costruttore premium a proporre sul mercato una intera gamma di automobili alimentate a gas naturale. Una alternativa, quella del metano, molto apprezzata in Italia soprattutto da chi vuole fare molti chilometri con una alimentazione pulita e alternativa spendendo poco.

RIDUZIONE CO2 L'obiettivo della Casa dei Quattro Anelli è quello di ridurre del 30% le emissioni di CO2 dell'intero ciclo di vita delle proprie auto rispetto al 2015. Si punta forte sul metano senza lasciare indietro nessuna tecnologia, Diesel compreso, oltre alla tecnologia elettrica 100%, benzina mild-hybrid, plug-in hybrid fino alla propulsione fuel cell.

SPORTIVE E TECNOLOGICHE Ma torniamo alle rinnovate A4 Avant e A5 Sportback g-tron che non solo rappresentano il cuore dell'offerta Audi a metano ma puntano decise su un design ancora più sportivo oltre a infotainment e connettività dell'ultima generazione di A4 e A5. Anche loro possono godere del grande display interno MMI touch-screen con piena compatibilità con gli smartphone di ultima generazione e moduli di Apple CarPlay e Android Auto. Adas e sistemi di aiuto alla guida in abbondanza (di livello 2) per entrambi i modelli ma solo la Audi A5 Sportback può contare, come optional, sui fari a LED Matrix con luce laser.

MOTORE TFSI Sotto al cofano trova spazio il motore 4 cilindri 16V di 2,0 litri sovralimentato mediante turbocompressore e abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti (di serie per tutti). La potenza raggiunta è di 170 CV e 270 Nm di coppia da 1.650 a 4.400 giri/min con lo scatto (per entrambe) da 0 a 100 km/h coperto in 8,4 secondi. La velocità massima, invece, è di 224 km/h per l'Audi A5 Sportback e di 221 orari per la A4 Avant.

CONSUMI ED EMISIONI Audi dichiara consumi di 6,8 – 7,6 m3 ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 122 – 135 grammi/km (103 – 111 g/km NEDC) per la Audi A5 Sportback. I consumi di Audi A4 Avant sono di 6,9 – 7,8 m3 ogni 100 chilometri con emissioni di CO2 di 123 – 139 grammi/km (105 – 113 g/km NEDC). Volete sapere quanti km potete percorrere con un pieno? Continuate a leggere.

AUTONOMIA LOWCOST Non uno ma ben quattro serbatoio di metano per le ultime Audi g-tron. Le bombole sono collocate al retrotreno delle vetture e realizzate in polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP) e fibra di vetro (GFRP), una soluzione tecnica che riduce i pesi del 56% rispetto alle bombole in acciaio. La loro capacità complessiva è di 17,3 kg (a 200 bar di pressione) pari ad avere una autonomia a metano di 420-440 km nel ciclo NEDC per A4 Avant e di 420-455 km NEDC per A5 Sportback. Il serbatoio della benzina, invece, ha una capienza di soli 7 litri per permettere l’omologazione monovalente. Con meno di 20 euro si potrà fare il pieno di metano e in alcune Regioni sono previsti incentivi e l'esenzione, o riduzione parziale, del bollo auto oltre a poter viaggiare liberamente durante le giornate di blocco del traffico.

LISTINO PREZZI Gli allestimenti sono condivisi con le varianti a benzina e Diesel e rimangono: Business, Business Advanced ed S line edition. I prezzi partono da 44.300 euro per A4 Avant 2.0 (40) g-tron S tronic e da 48.800 euro per A5 Sportback 2.0 (40) g-tron S tronic. La data da segnarsi sul calendario è quella di gennaio 2020, quando le nuove Audi a metano saranno nelle concessionarie italiane.