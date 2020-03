SERVONO INFRASTRUTTURE Un dato sta emergendo, sempre più evidente, man mano che le auto elettriche (o elettrificate) cominciano piano piano a diffondersi, e soprattutto a entrare nella mente delle persone come reali alternative possibili ai tradizionali motori termici: il dato è che servono le infrastrutture per accogliere questa tipologia di vetture. Sia pubbliche (colonnine di ricarica) che private (wallbox nei condomini o nei garage).

SOLO PER I CLIENTI Il gruppo PSA ed Enel X hanno avviato una partnership per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica: l’accordo permetterà a tutti coloro che acquistano un’auto del elettrica o ibrida plug-in del gruppo PSA (per esempio Peugeot e-208, Opel Corsa elettrica, Citroen C5 Aircross Plug-in o DS3 Sportback E-Tense) di comprare un pacchetto comprensivo delle soluzioni di ricarica di Enel X. Con l’integrazione del servizio Free2Move, inoltre, il network e-mobility Enel X, i clienti di PSA potranno accedere alla rete di ricarica dell’azienda sul territorio italiano.

LE PROPOSTE Nello specifico, sono state studiate tre diverse soluzioni di ricarica personalizzate:

Pacchetto Home , per l’ambito privato, con la possibilità di installare nel proprio garage una JuiceBox di Enel X da 3,7 kW o da 7,4 kW per ricaricare il proprio veicolo, per esempio di notte

Pacchetto Street, che invece consiste in un bonus per l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica della rete di Enel X

Pacchetto Full Recharge, che comprende i due servizi visti sopra

NUOVE COLONNINE All’interno dell’accordo è prevista anche l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei concessionari di Gruppo PSA Italia, e l’integrazione del servizio Free2Move all’interno del network e-Mobility di Enel X. Attualmente, sul territorio italiano ci sono circa 9.300 colonnine pubbliche di Enel X, un numero destinato a crescere in virtù del piano di investimenti per l’ampliamento delle infrastrutture.