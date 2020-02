NUOVA DA CIMA A FONDO La seconda generazione di Mercedes CLA Shooting Brake è tutta nuova rispetto alla precedente: qui trovate il nostro approfondimento. Misura 468 cm da paraurti a paraurti, è larga 183 cm e il tetto sfiora quota 144 cm. Proporzioni del tutto analoghe alla versione berlina. Ben 505 i litri del bagagliaio, e buona l’abitabilità per i passeggeri che siedono sul divano, anche i più alti, che non rischiano di toccare il tetto con la testa.

COMODA E TECNOLOGICA All’interno, alla comoda posizione di guida si affianca il volante, caratterizzato da un discreto spessore ma comodo da impugnare, e il sistema di infotainment MBUX di Mercedes, arricchito questa volta dei comandi con gesti. Accanto a elementi tradizionali come le tre bocchette d’aerazione centrali non mancano, nel tunnel centrale, diversi spazi portaoggetti.

COME VA Fedele all’impostazione Mercedes lo sterzo: diretto, preciso e un raggio di sterzata ridotto che facilita i movimenti in città. Le diverse modalità di guida vanno dalla Comfort per non farsi disturbare dalle asperità del terreno fino alla Sport+. Eccellente la tenuta di strada della trazione integrale 4Matic, che solo nella guida al limite tende un po’ al sottosterzo. Nei lunghi viaggi autostradali la CLA Shooting Brake dà il meglio di sé grazie anche al CX di 0,26 e un’eccellente insonorizzazione dell’abitacolo.

I MOTORI Il motore che abbiamo guidato è il 2.0 benzina da 190 CV e 300 Nm della versione 220, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Lineare e progressivo nell’erogazione fin dai bassi regimi, sopra i 2.500 giri tira fuori il suo carattere più “graffiante”. Nella nostra prova abbiamo registrato una percorrenza di 12,5 km/l, a fronte dei 14 e mezzo dichiarati da Mercedes.

ADAS Ottima la dotazione di sicurezza degli aiuti alla guida, alcuni dei quali presi direttamente dalla Classe S, come il cruise control adattivo che sfrutta i dati del GPS per rallentare automaticamente in presenza di curve, rotonde e incroci. 33.750 euro il prezzo di listino della versione base, la 180d da 116 CV a gasolio. Attesa per quest’anno la CLA 250e, versione ibrida plug-in.