SUZUKI E LA TRADIZIONE NELL’IBRIDO Suzuki crede fortemente nell’elettrificazione e lo dimostra il fatto che, a parte la Jimny, i suoi modelli più recenti come Ignis, Vitara e S-Cross sono disponibili con motori a batteria. Anche la nuova Swift con motore 1.2 e la gemella “muscolosa” Swift Sport 1.4 turbo montano una motorizzazione mild-hybrid, quella con l’aiutino degli elettroni.

COME SI RINNOVA IL LOOK Stile più moderno, interni solidi e confortevoli, la giapponese resta sempre l'eclettica auto per tutti i giorni, ma con distinte personalità. Con il facelift, la nuova Swift ha forme più smussate, una calandra diversa, fari a LED, ma mantiene un profilo sempre originale in poco più di 3 metri e 80 di lunghezza. Se la versione più borghese, compresa la 4wd, ha un look sobrio, la Swift Sport mostra i bicipiti con paraurti dalla presa d’aria maggiorata e cerchi in lega leggera da 17”. Spoiler anteriore, minigonne laterali, ed estrattore posteriore fanno parte di un pacchetto opional da 990 euro, vivamente consigliato. Insomma la piccola di casa suzuki si sottoposta a un maquillage utile per regalarle una seconda giovinezza.

INTERNI CONCRETI E OSPITALI Dentro, su entrambe, lo spazio è buono per quattro passeggeri, con un bagagliaio dalla capacità variabile fra 265 e 579 litri: posso caricare quello che serve per una giornata in città o per il weekend. I sedili sono comodi - più racing quelli della Swift Sport - ci sono rivestimenti pensati per essere solidi e concreti più che per apparire, ma la plancia è organizzata in modo pratico, con il touchscreen da 7” al centro per gestire facilmente l’infotainment.

IL SISTEMA IBRIDO ISG In sintesi, il sistema ibrido leggero è basato sull’Integrated Started Generator (ISG) e funziona da generatore di corrente, motorino d’avviamento e motore elettrico. Ma è declinato in due modi diversi: sulla Swift con il motore quattro cilindri benzina milledue aspirato e rete di bordo a 12V, è il classico aiutino nelle ripartenze dal semaforo e permette di consumare meno benzina e inquinare meno, forte dell’azione di veleggiamento in rilascio.

SU STRADA CON LA 1.2 Al volante, l’azione degli elettroni è praticamente inavvertibile, qua ci sono 83 CV e 107 Nm, che sono sufficienti per una guida spigliata, grazie anche a un peso di soli 950 kg. E in effetti, la Swift è vivace su strada grazie al leggero boost di potenza di 2,6 CV. Il sistema, oggi da da 10Ah, si occupa anche di ricaricare la batteria agli ioni di litio – collocata sotto il sedile del guidatore – che alimenta i servizi di bordo. L’azione delle sospensioni è buona, non si sono scomposte sulle strade un po’rovinate che ho percorso durante questo primo test drive, a parte qualche buca più profonda. Mi aspetto la stessa risposta su pavé e binari del tram in città. Farò una prova più severa in un futuro day by day. La versione con 4 ruote motrici è praticamente identica nelle reazioni dinamiche su strade normali, ma allarga il suo raggio d'azione su percorsi moderatamente accidentati. Se proprio volete togliervi ogni pensiero, la versione con cambio automatico a 7 rapporti, fa al caso vostro.

AGILE E DINAMICA IN CITTÀ Infatti, nel complesso, ho apprezzato la guidabilità della la Swift 1.2 Hybrid, anche il cambio a 5 marce è preciso e gradevole da manovrare. L'auto è sincera nelle reazioni e non mi ha mai messo in difficoltà quando le ho chiesto un po’ più di grinta. Insomma, questa “Suzukina” si candida come perfetta automobile “urbana”, ma che può allungare il suo raggio d’azione senza complessi. I consumi? Ho fatto due rapidi calcoli e ho trovato un dato molto interessante, con una media di 4,7 litri/100 km (21,3 km/litro). Non così lontano dai 3,9 litri/100 km (25,6 km/litro) dichiarati da Suzuki, ma lo verificherò in un futuro day by day.

AL VOLANTE DELLA SWIFT SPORT HYBRID La Swift Sport ha un’anima diversa dalla cuginetta, è più reattiva, ma è una caratteristica che mi aspettavo. La funzione ibrido-leggera si sdoppia perché oltre al risparmio nei consumi c’è anche una bella dose di potenza e coppia per una guida più vivace e divertente, ho potuto verificarlo nel breve giro di prova durante la presentazione della gamma. Il 4 cilindri turbo-benzina eroga 129 CV e 235 Nm di coppia, ma qui il motore elettrico alimentato dal motogeneratore, rende più corposa la spinta del millequattro grazie ai 10 kW (13,6 CV), che eliminano i ritardi di risposta del motore endotermico per regalare più forza a basso regime, proprio quando serve di più. Pochi i chilometri percorsi, ma ho potuto apprezzare come spunto e ripresa abbiano messo il... “turbo”. Qui ho una marcia in più rispetto alla milledue, sono sei, con il cambio preciso negli innesti e un buon allungo finale.

ASSETTO DEDICATO AI CORDOLI E poi c’è un telaio più sostenuto, un assetto più grintoso, che mi consentono ben altri strapazzi rispetto alla Swift “normale”. Il peso è di appena 1.020 kg e trovo la macchina agile nelle curve. Su strada questo assetto peggiorerà un po’ il comfort? Probabile, ma pazienza, non mi compro la Swift Sport solo per andare a passeggio sui tombini in città, anzi… Benzina ed elettroni lavorano in coppia, sulla Swift 1.2 come sulla 1.4 turbo, ma con prospettive diverse. Per fare economia sulla prima, per risparmiare un po’, ma soprattutto per il gusto di stringere il volante sulla frizzante 1.4 turbo.

IL LISTINO DI TUTTE LE VERSIONI I prezzi? Con praticamente tutti gli ADAS di serie (sono ben 7 gli assistenti alla guida fin dalla versione base), la Swift Hybrid attacca a 17.290 euro in allestimento Cool, 18.590 per la Top e 19.790 euro per la Top con cambio automaico a 7 rapporti. Servono 20.090 euro per la Top All Grip a quattro ruote motrici. Per la divertente Swift Sport il prezzo fissato in 23.850 euro. Ma poi ci sono le soluzioni finanziarie della Casa giapponese, gli incentivi statali per le elettrificate e le agevolazioni alla circolazione.