Autore:

Andrea Brambilla

STORICA E’ uno dei tre modelli più venduti di sempre in casa Volkswagen, con oltre 30 milioni di unità vendute in 46 anni di vita: è la Passat. Tante novità per quanto riguarda sia la tecnologia di bordo, sia la guida assistita, sempre più evoluta senza cambiare il suo DNA.

DA FUORI Le novità che ha portato in dote il restyling della Passat hanno riguardato soprattutto il contenuto tecnologico e le dotazioni di bordo; esteticamente non c’è stata una vera e proprio rivoluzione, piuttosto un’evoluzione in chiave moderna. La griglia frontale cromata incorpora all’interno del grande logo il radar per i sistemi d’ausilio alla guida; nuova anche la fanaleria LED con tecnologia Matrix, gli stessi che hanno debuttato con la nuova Touareg. Anche il disegno dei paraurti è stato rivisto, senza però modificare uno stile che si è dimostrato vincente nel corso degli anni. Insomma, la nuova Passat rimane facilmente riconoscibile anche dopo la cura di ringiovanimento; personalmente, non mi piace la nuova scritta “Passat” posizionata al centro della coda.

DENTRO L’abitacolo ha guadagnato un display da 10 pollici per il cruscotto, che diventa digitale, e un nuovo schermo multimediale da 9,2 pollici; questo è connesso in rete e utilizzabile tramite air gesture. Non serve neanche toccarlo, basta muovere le mani. Inoltre sono presenti prese USB-C retro illuminate e un vano per la ricarica wireless. Il nuovo volante da cui si può controllare davvero tutto è capacitivo: reagisce al tocco rappresentando una nuova interfaccia per il guidatore.

ANCHE ALLTRACK Più alta da terra di 17,2 centimetri, la versione Alltrack mostra nuovi elementi decorativi, rivestimenti delle porte ridisegnati, un nuovo colore per le finiture, una strumentazione dedicata e un nuovo volante. Ovviamente sono tutte dotate della trazione integrale permanente 4Motion.

C’E’ ANCHE LA GTE La nuova GTE, ovvero la versione ibrida plug-in, è stata dotata di un sistema che le permette ora di viaggiare esclusivamente con il pacco batterie fino a 55 chilometri, secondo il ciclo Wltp. Riconoscibile grazie alla firma luminosa a forma di C sviluppa 218 cv grazie alla combinazione del motore termico 1.4 TSI da 156 cv con il motore elettrico da 85 kW. Tre le modalità di guida disponibili: E-Mode per la sola guida elettrica, GTE guida alla massima potenza, e Hybrid commutazione automatica fra motore elettrico e motore TSI.

HI-TECH Si chiama IQ.Drive il nuovo marchio che comprende tutti i sistemi di assistenza alla guida di casa Volkswagen. Fra questi debutta il Travel Assist che permette alla Passat di viaggiare in maniera parzialmente autonoma a tra 0 e 210 km/h. C’è anche il Predictive ACC ovvero il cruise control che anche in base alla navigazione è in grado di regolare la velocità sulla base delle curve in arrivo anche nelle rotonde. A completare il pacchetto di dotazioni il riconoscimento dei segnali stradali per la regolazione della velocità, il lane keeping con lane centering e il controllo dell’angolo cieco dello specchietto. Sulla plancia c’è poi un’inedita strumentazione digitale, configurabile secondo le proprie esigenze.

NUOVI MOTORI Con la Passat 2019 debuttano motori a gasolio di nuova generazione per la versione 2.0 TDI Evo da 150 cv, con 10 g/km di CO2 in meno del motore equivalente del modello precedente. Merito dell’utilizzo di un doppio sistema SCR e un doppio dosaggio di AdBlue. A listino anche un benzina TSI da 150 cv, sono invece tre turbodiesel TDI da 120, 190 e 240 CV, tutti omologati Euro 6d-TEMP e tutti dotati di filtro antiparticolato.

QUI CAMBI Solo la Passat GTE è equipaggiata con un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, mentre per tutte le altre c’è il classico DSG a 7 marce in alternativa al cambio manuale a 6 rapporti.