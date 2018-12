Autore:

Luca Cereda

PROSSIMAMENTE Mentre in Europa ci apprestiamo ad accogliere nel 2019 il restyling della Volkswagen Passat Variant, che verrà presentato a breve, negli USA è in arrivo una nuova generazione: la vederemo con ogni probabilità al prossimo Salone di Detroit.

STESSA BASE Nuova generazione all'anagrafe, ma non nella sostanza. A quanto pare, infatti, la prossima Passat per il mercato americano verrà costruita sulla stessa piattaforma della generazione uscente. Il motivo? Risparmio di costi. Non scopriamo oggi che le berline e le wagon di queste dimensioni non si vendono più come una volta. Un upgrade tecnologico del genere risulterebbe quindi svantaggioso se comparato con le previsioni di vendita.

IN COMPAGNIA In Europa, invece, il facelift della Passat sarà una delle quattro novità dell'anno prossimo (insieme alla T-Roc Cabrio, alla nuova Golf 8 e alla prima Volkswagen elettrica.