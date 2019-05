Autore:

Dario Paolo Botta

LA NUOVA T-CROSS DIESEL La T-Family Volkswagen è finalmente completa con l’arrivo in gamma, il prossimo mese, della nuova Volkswagen T-Cross 1.6 TDI. Sotto al cofano, il 1.6 litri turbodiesel quattro cilindri da 95 CV, che si unisce ai due motori benzina da 1.0 TFSI da 95 CV e da 115 CV. La versione a gasolio sarà abbinabile a un cambio manuale a 5 rapporti o a un automatico DSG a 7 e per la prima volta potrà essere guidata anche da neopatentati.

PORTE APERTE Per la T-Cross equipaggiata con 1.6 TDI, la velocità di punta stimata è di 180 km/h con accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi per la versione con cambio manuale, 12,5 secondi per l’automatico DSG. Gli interessati potranno provare la nuova versione diesel della VW T-Cross già a partire da sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, in occasione dello speciale Porte Aperte. Il prezzo di lancio promozionale della nuova T-Cross 1.6 TDI è di 20.900 euro.

TANTO SPAZIO T-Cross è il più compatto crossover Volkswagen con i suoi 4,11 metri di lunghezza. Si tratta di una soluzione che ben concilia il carattere da SUV con le necessità e i bisogni della guida urbana. Il bagagliaio è indubbiamente spazioso con i suoi 385 litri di capacità, che diventano 455, grazie allo scorrimento del divanetto posteriore, retraibile fino a un massimo di 14 cm.

STILE E TECNOLOGIA La casa di Wolfsburg mette a disposizione 11 diverse colorazioni e 3 diversi allestimenti per VW T-Cross. L’allestimento d’ingresso Urban monta di serie un display touchscreen da 8”, con radio Composition Media. Notevoli i sistemi di sicurezza, si distingue il rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, il Lane e Front Assist e la funzione di frenata d’emergenza.

ALLESTIMENTI L’allestimento base prevede inoltre alcuni gadget che possono aiutarci nella guida in città come il limitatore di velocità e l’assistente di uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert. L’allestimento Style aggiunge a quanto descritto poc’anzi il volante multifunzione, i cerchi in lega da 16” e il cruise control adattivo ACC. Il più completo Advanced dona un tocco di aggressività alla T-Cross, grazie ai proiettori a Led, mancorrenti cromati e cerchi in lega da 17”. Per T-Cross sono inoltre disponibili il pacchetto Tech e Design insieme al più Sportivo allestimento R Line.