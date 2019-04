Autore:

Giulia Fermani

MDW 2019 Contemporaneamente alla 58a edizione del Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile, in diverse zone di Milano continuano gli eventi del Fuorisalone organizzati dalle Case auto e dai brand hi-tech. Tra questi c’è anche Volkswagen che, insieme ad Archiproducts ha dato vita al progetto #MoreThan1Thing.

T-CROSS DESIGN Dal 9 al 14 aprile, Volkswagen T-Cross è protagonista alla Milano Design Week 2019 grazie anche alla partnership con il più grande network online dedicato all’architettura e al design Archiproducts. Un esemplare del City Suv che completa la T-Family Volkswagen per tutta la durata della MDW sarà esposto all’ingresso della sede di Archiproducts a Milano, in Via Tortona 31. In più, quattro Volkswagen T-Cross sono a disposizone dei visitatori in veste di servizio navetta tra la sede di Archiproducts e il quartiere Brera.