BORN IN THE USA Sapete dove la fabbricano? E’ sviluppata negli USA e prodotta in Canada. Una premessa doverosa per farvi capire la sua filosofia. Perché il bello della Edge è che ti avvolge in u'atmosfera ovatta. L'insonorizzazione è curatissima, la Edge è una delle auto (di questa categoria) più silenziose che abbia mai guidato. I doppi vetri di serie isolano alla perfezione da qualisiasi fruscio dell'aria. Non solo a velocità codice ma a qualsiasi andatura.

PAROLA D'ORDINE: COMFORT Ci si sente coccolati da sedili comodi, riscaldati e ventilati. Percepisco una migliore cura generale nell’assemblaggio rispetto alla prima versione, anche se a conti fatti, l'arredamento non è cambiato. La Edge non tradisce le attese quanto a comfort, che è sempre di alto livello. Insomma il relax regna sovrano anche quando si sta viaggiando ben oltre il limite autostradale.

BELLA SPINTA Sono alla guida della versione più potente, quella con il diesel da 238 cavalli. Esente dalla benché minima vibrazione, questo motore sfodera una progressione notevole, soprattutto dai 2000 giri. La coppia è di quelle importanti. 500 Nm ma la festa termina poco sopra i 4.300 giri. Ad ogni modo la spinta è sempre fluida e lineare grazie anche al nuovo cambio automatico a 8 rapporti che spara una marcia dietro l'altra con grande puntualità, senza incertezze. Il livello di insonorizzazione è cosi ben a punto che anche in fase di accelerazione la quiete di bordo non è mai compromessa. Merito anche del Active Noise Control, che come le cuffie antiruome, riduce tramite la rumorosità interna.

INASPETTATA AGILITA' Come si guida la nuova Edge? E' chiaro che la massa superiore alle 2 tonnellate non è quanto di meglio per assecondare una guida agile e veloce ma non è quello che vuole offrire la Edge. Il suo sangue americano si vede nella guida rilassata e riposante della Edge. Non pensate però a un carrozzone su ruote. Lo sterzo variabile permette di dare meno angolo nelle curve strette. Si riscopre, così, un anteriore preciso e fedele in inserimento di curva.