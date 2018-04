Autore:

Simone Dellisanti

COW BOY Con il Gran Premio di Assen 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Aragon. Sul circuito di Assen la sfida si riaccende a partire da oggi (20 aprile) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Assen in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del secondo GP di questa Stagione.

IL TRACCIATO Fin dal esordio negli anni '90, sul circuito di Assen la Superbike ha portato in scena spettacoli mozzafiato: come dimenticare lo storico duello tra Carl Fogarty e Pierfrancesco Chili del 1998, come anche l'eterna sfida che ha visto sotto i riflettori nel 2007 James Toseland sulla CBR1000RR del team Ten Kate e il leggendario Troy Bayliss sulla 999 F07 del team Xerox!Lo stesso pilota australiano, qua, si laureò in anticipo Campione del Mondo nel 2001, mentre in tempi più recenti abbiamo visto le sfide di Vermeulen contro Toseland (2004), Spies contro Haga (2009), Rea contro Biaggi (2011) e sempre lo stesso Johnny contro Davies nel 2015. Nel 2016 e nel 2017, infine, entrambe le manche sono state vinte da Jonathan Rea (KRT).

ORARI TV Il quarto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Assen: prove, qualifiche e gara.

RISULTATI PROVE LIBERE 1

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Jonathan Rea Kawasaki 1'35''662 2. Michael Van der Mark Yamaha 1'35''931 +0.269 3. Xavi Fores Ducati 1'36''359 +0.697 4. Tom Sykes Kawasaki 1'36''380 +0.718 5. Chaz Davies Ducati 1'36''478 +0.816 8. Marco Melandri Ducati 1'36''570 +0.908

RISULTATI PROVE LIBERE 2

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Jonathan Rea Kawasaki 1'35''630 2. Tom Sykes Kawasaki 1'35''708 +0.078 3. Marco Melandri Ducati 1'35''971 +0.341 4. Jordi Torres MV Agusta 1'36''002 +0.372 5. Lorenzo Savadori Aprilia 1'36''041 +0.411 9. Chaz Davies Ducati 1'36''297 +0.667 10. Michael Van der Mark Yamaha 1'36''418 +0.788

RISULTATI PROVE LIBERE COMBINATE

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Michael Van der Mark Yamaha 1'35''156 2. Marco Melandri Ducati 1'35''399 +0.243 3. Michael Rinaldi Ducati 1'35''518 +0.362 4. Jonathan Rea Kawasaki 1'35''630 +0.474 5. Alex Lowes Yamaha 1'35''646 +0.490 6. Tom Sykes Kawasaki 1'35''708 +0.552 7. Xavi Fores Ducati 1'35''744 +0.588 8. Chaz Davies Ducati 1'35''782 +0.626 9. Lorenzo Savadori Aprilia 1'35''950 +0.794 10. Jordi Torres MV Agusta 1'36''002 +0.846

QUALIFICHE

GARA