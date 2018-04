Autore:

Giulio Scrinzi

L'UNIVERSITÀ DELLE MOTO La tappa del MotorLand Aragon è appena finita ma non è il momento di tirare il fiato per il Mondiale SBK 2018, che nel prossimo fine settimana darà di nuovo spettacolo con il quarto round previsto dal calendario iridato. I protagonisti delle derivate dalla serie, infatti, correranno sul famoso TT Circuit Assen, in Olanda: un circuito dove il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea arriva da leader di Classifica con 12 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Chaz Davies, mentre il nostro Marco Melandri insegue con 18 lunghezze da recuperare. Una cosa è certa: la battaglia per la vittoria sarà più accesa che mai!

COSÌ IN TV Di seguito gli orari tv del quarto round SBK 2018, trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2.

Sabato 21 aprile 2018

10:30 - Superpole

13:00 - Gara 1

Domenica 22 aprile 2018

13:00 - Gara 2