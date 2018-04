Autore:

Giulio Scrinzi

SETTE VOLTE DAVIES Dopo il secondo posto in Gara 1 il suo unico obiettivo era mettere le ruote della sua Ducati davanti alla Kawasaki di Rea… e così ha fatto, Chaz Davies, nella seconda manche del terzo round SBK 2018 andata in scena sul circuito del MotorLand Aragon. Il gallese ha spinto al massimo e dopo aver fulminato il compagno di squadra Marco Melandri ha regolato i conti anche con il Campione del Mondo in carica, centrando il suo settimo successo in assoluto sulla pista spagnola.

REA ALLUNGA SU MELANDRI Rispetto a Gara 1, invece, Jonathan Rea ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio: il nord-irlandese ha tentato il tutto per tutto nell’ultimo giro, ma un lungo di troppo lo ha tagliato definitivamente fuori dai giochi per la vittoria finale. Lo stesso è successo a Marco Melandri, che dopo aver segnato il giro più veloce della gara ha fatto un errore nel primo settore che lo ha convinto a chiudere il gas e arrivare al traguardo in terza posizione. Così facendo Rea è riuscito comunque ad allungare in Classifica sia sul pilota di Ravenna, dal quale ora ha un vantaggio di 18 punti, che da Davies, secondo nella generale e con 12 punti da recuperare sul pilota della Kawasaki.

FORÈS A TERRA, RINALDI SETTIMO Ha deluso, invece, Xavi Forés, caduto mentre era in testa alla corsa a causa della chiusura dell’anteriore al termine del lungo rettilineo prima del traguardo. La Ducati, in ogni modo, ha potuto gioire non solo grazie ai suoi piloti ufficiali, ma anche per il settimo posto di Michael Rinaldi, in sella alla Panigale del team Aruba.it Junior: un ottimo piazzamento per il Campione STK 1000 2017, giunto all’esordio assoluto sul MotorLand Aragon e che lascia immaginare una stagione tutta in crescendo.

COSÌ AL TRAGUARDO Questo l’ordine di arrivo di Gara 2 SBK ad Aragon.

PILOTA TEAM PUNTI 1. Chaz Davies Ducati 25 2. Jonathan Rea Kawasaki 20 3. Marco Melandri Ducati 16 4. Alex Lowes Yamaha 13 5. Michael Van der Mark Yamaha 11 6. Tom Sykes Kawasaki 10 7. Michael Rinaldi Ducati 9 8. Jordi Torres MV Agusta 8 9. Toprak Razgatlioglu Kawasaki 7 10. Lorenzo Savadori Aprilia 6 11. Roman Ramos Kawasaki 5 12. Jake Gagne Honda 4 13. Leandro Mercado Kawasaki 3 14. Patrick Jacobsen Honda 2 15. Loris Baz BMW 1 16. Yonny Hernandez Kawasaki 0 17. Ondrej Jezek Yamaha 0 18. Vladimir Leonov Kawasaki 0 19. Davide Giugliano Aprilia 0

CLASSIFICA DI CAMPIONATO Questa la Classifica Piloti aggiornata al terzo round SBK 2018.