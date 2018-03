Autore:

Giulio Scrinzi

DOVI BATTE MARQUEZ Il Mondiale di MotoGP 2018 è ricominciato da dove si era fermata la scorsa stagione: sotto il cielo stellato del Qatar, infatti, è andata in scena la lotta tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, con il forlivese della Ducati che ha aspettato il momento giusto per battere il Campione del Mondo in carica. Nonostante una pessima partenza, “DesmoDovi” è stato sempre della partita tra i cordoli di Losail e quando lo spagnolo del team Honda Repsol ha tentato il tutto per tutto all’ultima curva… Andrea ha incrociato la traiettoria e ha portato al successo la sua Ducati, mettendo in bacheca una prima vittoria che ben auspica quel tanto agognato Mondiale tinto di rosso che manca dal lontano 2007.

ROSSI SUL PODIO A tenere testa a queste due giovani leve ci ha pensato il nostro Valentino Rossi, abile a correre sopra i soliti problemi della sua Yamaha e a transitare terzo sotto la bandiera a scacchi. Decisamente meglio del suo compagno di squadra, un Maverick Vinales che ha terminato la sua prima fatica stagionale al sesto posto dopo una prima parte di gara veramente disastrosa in cui era scivolato addirittura fuori dalla top ten.

ZARCO SOGNA IN GRANDE In mezzo ai due piloti del team Movistar si sono piazzati Cal Crutchlow (quarto) e Danilo Petrucci (quinto), mentre dietro a Vinales sono giunti sotto la bandiera a scacchi lo spagnolo Daniel Pedrosa e il francese Johann Zarco, che come l’anno scorso ha voluto far vedere di che pasta è fatto andando a comandare la corsa. Davanti a tutti, stavolta, ci è rimasto per ben 17 giri, finché i suoi avversari non hanno cambiato marcia relegandolo in un ottavo posto che gli sta decisamente stretto dopo quanto ha mostrato in pista. Hanno completato, infine, la top ten Andrea Iannone, dal quale ci si aspettava di più in seguito alle convincenti prestazioni di inizio weekend, e l’australiano Jack Miller.

COSÌ AL TRAGUARDO Qua di seguito l’ordine di arrivo del primo round della MotoGP 2018, andato in scena sul circuito di Losail in Qatar.