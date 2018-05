Autore:

Simone Dellisanti

IN FRANCIA Con il Gran Premio di Francia 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Spagna. Sul circuito francese di Le Mans la sfida si riaccende a partire da venerdì 18 maggio pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Francia in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quinto round di questa Stagione.

IL TRACCIATO Quinto appuntamento del Motomondiale 2018: ci troviamo in Francia, sul circuito Bugatti di Le Mans, un tracciato ricavato dal classico Circuit de la Sarthe sul quale si disputa la gara di durata più famosa al mondo: la 24 Ore di Le Mans. Costruito nel 1965, negli anni '60 è stato scelto per ospitare il Grand Prix de France alternandosi con il Paul Ricard di Le Castellet: trent'anni più tardi, tuttavia, l'incidente occorso ad Alberto Puig (che quasi gli costò la vita) ha costretto gli organizzatori francesi a far sparire la prova di Le Mans dal calendario del Motomondiale. Fino al 2000, quando è ritornato in pianta stabile dopo profondi lavori di ammodernamento voluti per aumentare la sicurezza generale in pista. È lungo 4,185 km, presenta 14 curve (delle quali cinque a sinistra e nove a destra) ed è caratterizzato da svolte molto secche che costringono i piloti a brusche frenate ed improvvise accelerazioni.

ORARI TV Il quinto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Jerez: prove, qualifiche e gara.