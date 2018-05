Autore:

Giulio Scrinzi

LE MANS Dopo la Spagna, il Mondiale di MotoGP 2018 è pronto a sbarcare questo fine settimana in Francia per il quinto round iridato: si tratta dell'appuntamento di Le Mans, dove il Campione del Mondo in carica Marc Marquez è pronto a suonare di nuovo la carica per incrementare ancora di più il proprio vantaggio in vista del quinto titolo mondiale di categoria. Chi cercherà di mettergli il bastone tra le ruote sarà innanzitutto l'idolo di casa Johann Zarco, secondo in classifica piloti davanti a Vinales e al trio di italiani Iannone, Dovizioso e Rossi, leggermente più staccati dallo spagnolo della Honda ma sempre pronti a lottare fino all'ultima staccata.

COSì IN TV Questa la programmazione ufficiale del quinto round del Mondiale di MotoGP 2018, trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Venerdì 18 maggio 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP1

09:55 - MotoGP FP1

10:55 - Moto2 FP1

13:10 - Moto3 FP2

14:05 - MotoGP FP2

15:05 - Moto2 FP2

Sabato 19 maggio 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP3

09:55 - MotoGP FP3

10:55 - Moto2 FP3

12:35 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche

15:05 - Moto2 Qualifiche

Domenica 20 maggio 2018 (Sky)

08:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

21:15 - Gara MotoGP (TV8)