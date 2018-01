Autore:

Giulio Scrinzi

ESORDIO CON STILE Questo weekend andrà in scena il Motor Bike Expo 2018, tradizionale kermesse delle due ruote che animerà la Fiera di Verona e che, per la prima volta, riserverà uno stand allo storico marchio Tucano Urbano. Il brand milanese, per l’occasione, esporrà tutte le novità della sua gamma Urban Specialist, tra le quali le giacche in pelle Tom, Bred e l’accoppiata Monsieur e Madame per lui e per lei. Ma non è tutto, perché l’inedito casco El’Jet arricchirà la Racing Collection 2018 con ben tre livree dedicate alle nazione più iconiche delle due ruote internazionali (Italian red, British green e German silver).

GIACCA BRED Iniziamo dalla prima, una giacca in stile bomber dal taglio corto in vera pelle ovina: si chiama Bred e presenta rinforzi interni in poliestere Oxford assieme a una fodera in microquadri e dettagli in maglia per l’interno collo, polsi e fondo. Previste, ovviamente, le protezioni CE di livello 1 su spalle e gomiti. La disponibilità? In nero nelle taglie dalla S alla 3XL e al prezzo di Euro 329,00.

GIACCA TOM La seconda, invece, è una giacca dal classico taglio motociclistico realizzata, di nuovo, in vera pelle ovina: il suo nome è Tom e si caratterizza per inserti in morbida pelle ovina traforata, fodera in rete leggera di poliestere e rinforzi interni Oxford (sempre in poliestere). Come per la precedente, sono presenti le protezioni CE di livello 1 su spalle e gomiti. Sarà disponibile nel colore nero, dalla taglia S alla 3XL e al prezzo di Euro 299,00.

MONSIEUR E MADAME Ecco una coppia di giacche visibilmente e tecnicamente simili: si chiamano Monsieur e Madame e sono due giubbotti in rete di classico taglio motociclistico (rispettivamente per lui e per lei), con inserti in vera pelle bovina e in nylon Oxford ad alta tenacità. L’interno, inoltre, è di tipo stretch antivento e antiacqua staccabile. Presentano, infine, una banda rifrangente sulla schiena, il sistema Reflactive System e le protezioni CE di livello 1 su spalle e gomiti. Prezzo e disponibilità? Euro 189,00 per entrambe, in nero e dalla S alla 3XL per quanto riguarda la Monsieur, in nero o in grigio chiaro e dalla 38 alla 46 per quanto riguarda la Madame.

CASCO EL’JET Per finire, ecco una new entry della Racing Collection della Tucano Urbano: si chiama El’Jet e, come suggerisce il nome, si tratta di un casco jet di nuova generazione, con calotta in Fiberglass in 2 misure, interno e guanciali in poliestere e rete Aero 3D, visiera trasparente lunga e visierino parasole. Il suo peso è di soli 1100 grammi e può essere utilizzato in quattro versioni: con doppia visiera, con visiera lunga, con visierino parasole o addirittura senza visiera. Sarà disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, nei nuovi colori Italian Red, British Green e German Silver al prezzo di Euro 159,00.