LE PIÙ AMATE Quali sono le moto usate più amate e cercate dagli italiani? Subito.it, punto di riferimento con oltre 2,5 milioni di utenti al mese, ha stilato la classifica delle moto più cercate sulla sua piattaforma nel 2017. Con un campione di oltre 14 milioni di ricerche il risultato è molto indicativo. Volete sapere qual’è?

PAROLA CHIAVE Con oltre 3,5 milioni di ricerche la Vespa è la parola chiave più ricercata. Lo storico scooter, vera icona del Made in Italy, viene visto come uno status symbol per appassionati del marchio e del motociclismo d’epoca. Che sia un edizione speciale o un rudere da restaurare il Vespone è ancora nel cuore di molti italiani.

IL MODELLO 2017 Detentore del primato di veicolo a due ruote più venduto in Italia, l’Honda SH si prende anche la leadership dell’usato. Il versatile scooter della Casa dell’Ala dorata precede il prestazionale Yamaha T-Max, vero punto di riferimento per gli scooter ad alte prestazioni, seguito dal Piaggio Beverly.

TREND SPORTIVO A tallonare gli scooter troviamo una sorpresa. Le immatricolazione delle super sportive saranno anche ai minimi storici, ma le usate con i semi manubri fanno ancora gola ai centauri italici. La prova è il 4° posto della Yamaha R6 seguita dalla sorellona Yamaha R1. Le due sportive si mettono dietro mostri sacri del calibro di BMW R1200 GS e Honda Africa Twin. Allargando la ricerca alle prime 20 posizioni scopriamo che la prima naked è la Ducati Monster al 9° posto, davanti a Kawasaki Z750 (11) e Honda Hornet (12). Le modaiole café racer sono staccate, la prima è la Ducati Scrambler che nonostante la breve vita ha già diverse ricerche aggiudicandosi il 14° posto.

BRAND PIÙ AMATO Il podio dei brand più amati mostra tre diversi modi di intendere la moto. Al primo posto troviamo Harley Davidson, icona del mondo custom e della sua filosofia di vita. Seguita a ruota da BMW, apprezzata per l’affidabilità teutonica e per il comfort delle sue tourer, e Ducati, simbolo della passione motoristica italiana in giro per il mondo.

HAVE FUN Al netto di marca e modello visti in precedenza, emerge un trend che vede il divertimento protagonista. Tra le top 20 parole generiche, infatti, troviamo le Pit Bike e le minimoto. Entrambe pensate più per divertirsi con gli amici che per girare su strada, sono due tipologie di moto che riscuotono l’interesse degli utenti di Subito. E voi? Quale moto usata comprereste?