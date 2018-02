Autore:

Danilo Chissalè

BUON COMPLEANNO La Honda Africa Twin festeggia i 30 anni dalla nascita del primo modello, la leggendaria XRV 650. La Casa dell’Ala Dorata regala agli appassionati un nuovo modello celebrativo, la Africa Twin Adventure Sports. Le origini sono chiare, la Dakar ce l’ha nel DNA come la sua gloriosa antenata RD03, e si trasforma in una Adventure Tourer decisamente votata all’avventura.

NON UN RESTYLING Il nuovo modello non è il classico restyling di metà carriera, bensì un’alternativa ancor più estrema all’amatissima CRF1000L, per i meno avvezzi alle sigle, la Honda Africa Twin. Le novità estetiche sono tutte ben visibili ad occhio nudo ed improntate ad un utilizzo ancora più off-road. Le nuove sospensioni hanno maggiore escursione, la seduta del passeggero è sullo stesso livello del pilota per facilitare gli spostamenti in sella e il nuovo paracoppa maggiorato per evitare brutte sorprese nelle escursioni lontano dall’asfalto. Che dire poi della livrea con i colori ufficiali HRC, il telaio verniciato di bianco come sulla capostipite, i cerchi dorati, il forcellone color alluminio… Brava Honda operazione nostalgia riuscita in pieno!

MAGGIORATA Le novità nella AT Adventure Sports non si limitano solo all’aspetto estetico, la meccanica e l’ergonomia sono state modificate per migliorare il piacere nella guida “all’impiedi”. La nuova forcella regolabile Showa da 45 mm è la compagna ideale nei sentieri più impervi, grazie ai 20 mm di escursione in più, e fa coppia con il mono ammortizzatore, anch’esso pluri regolabile dall’escursione maggiorata. Unico inconveniente è la altezza da watusso necessaria per raggiungere agilmente il terreno, la classica “zampata” per tenere l’equilibrio non sarà istintiva.

MOTORE E ELETTRONICA RACING Il motore della Adventure Sports è lo stesso della versione base, che affianca a listino, ovvero il bicilindrico da 998 cc per 95 cv con testata UNICAM di derivazione Honda CRF 450. Base uguale ma leggermente rivista, con un nuovo airbox, il sistema di scarico dedicato dal sound più entusiasmante e contrappesi di bilanciamento motore alleggeriti, al quale viene accoppiata una frizione assistita e antisaltellamento per la versione con il cambio manuale, optional il cambio assistito in salita e scalata quickshifter. Ovviamente disponibile anche con il cambio automatico doppia frizione DCT, ormai un marchio di fabbrica per la Casa dell'Ala Dorata. Sofisticata l'elettronica a disposizione del guidatore: nuovo acceleratore Throttle by Wire per una completa gestione del carattere e dell'erogazione del motore con 4 riding mode ( 3 preimpostati e uno a completa personalizzazione dell'utente) e traction control regolabile su 7 livelli di intervento.

COME VUOI TU La frenata, soprattutto in fuoristrada, è una delle fasi più delicate della guida. Nella Africa Twin è affidata ad un impiato Nissin con doppio disco a margherita da 310 mm e pinze 4 pistoncini con attacco radiale davanti e un disco da 256 mm e pinza a due pistoncini dietro. Il tutto tenuto a bada dal sistema ABS a due canali, disinseribile sulla ruota posteriore per una guida più efficace in off-road.

ALL’AVVENTURA Non solo modifiche atte al fuoristrada duro e puro, la nuova Adventure Sports non dimentica la sua parte Tourer, anzi la esalta con delle modifiche studiate per i viaggi a lungo raggio. L’equipaggiamento è da moto turistica di primo livello: manopole riscaldate, sovrastrutture più protettive, parabrezza maggiorato di 8 cm, un capiente tris di borse in metallo (optional) e ovviamente il nuovo serbatoio maggiorato da 24 litri che, stando a ciò che dichiara Honda, permetterebbe percorrenze nell'ordine dei 500 km. Il prezzo? 15.390 euro franco concessionario.